MAMA OBJAVOM RAZBESNELA SVE, ZAŠTO SE LJUDI TAKO PONAŠAJU?! "Meni je to kuma uradila, a ona ima decu, koju sam ja čuvala"

Jedna mama koja se na Tviteru potpisuje kao "SamoVasPosmatram" pokrenula je temu oko odnosa novopečenih majki i njihovih starih prijatelja.

Upoređujući odnos sa starijom ženom koju je na letovanju slučajno upoznala i odnos sa najboljim prijateljem sa kojim se više ne čuje od kad je dobila dete, pitala se kako je moguće da prva osoba uvek nađe vremena za nju, a druga baš nikada.

"Pre jedno 6-7 god na letovanju smo upoznali jedan stariji par i razmenili telefone s njima. Oni nemaju dece ali ta žena ima nekako majčinski odnos prema meni. I uredno se dopisujemo i uredno pita za mene i mog klinca, iako smo se zapravo videli samo na moru.

— SamoVasPosmatram (@KukurikuKokoda) November 14, 2023

A istovremeno imam ortaka koji me kulira otkad sam dobila dete i ne znam više ništa o njemu niti on o meni, jedino što saznam je ono što vidim na grupnom četu i to kad piše s drugima. I sad nešto razmišljam kako je moguće da se češće čujem s tom ženom koju sam jednom videla nego s njim?

I ne, nisam jedna od onih keva koje non-stop pričaju o svom detetu. Više volim druge vidove zabave", napisala je ona, te dodala da nije ni sama da se "svaki čas zivka" sa nekim, ali da smatra da je normalno podeliti sa prijateljima bitne trenutke.

Da nije usamljen slučaj, pokazali su i komentari ispod objave koji su se pretvorili u čitav niz malih ispovesti žena.

"Meni je dobijanje deteta bio kao nekakav test za ljude i toliko njih je otpalo da je to jezivo. Baš baš neki bliski ljudi jednom nisu pozvali da pitaju kako smo", "Meni je to kuma uradila, a ona ima decu, koju sam ja čuvala", "Dosta prijatelja je prestalo da se druži kada su se oženili i dobili decu. Sada se druže sa ženinim prijateljima", "Meni najbolji drug rekao da ga ne zovem više kad se oženio", pisali su oni.

A neke devojke su ostale bez drugarica i pre samog porođaja - kada su se verile, udale ili podelile srećne vesti o svojoj trudnoći.

"Videle se drugarica i ja, otišle na kafu gde sam joj rekla da sam trudna, treći mesec. Od tad do dana današnjeg se nismo videle, preselila sam se u novi stan za koji je i ona gledala stvari sa mnom, nije došla ni tad, beba sad ima devet meseci. Živimo u istom gradu", "Mene drugarice izbrisale sa spiska za izlaske čim sam se udala, a ni dece nemam" priznale su još neke žene.

Kurir.rs/blic