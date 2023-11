JEDAN UPALJAČ I MAJINA POSVETA NA NJEMU IZAZVALI BURU Vlasnik objavio sliku: Imam ćerku, ovo me je rastužilo...

Sitnice koje poklanjamo dragim osobama, ponekad vrede više od svih para na svetu. Upravo zato, gest jednog Bobana, od pre nekoliko dana, postao je tema broj jedan na Instagramu.

Mladić iz Srbije Boban "Džunglica" koji se bavi pevanjem, postavio je na svom profilu sliku Zipo upaljača na kojem se nalazila emotivna gravura sa porukom ćerke jednom tati. Naime, kako se vidi, jedna Maja je svom ocu sada već daleke, 1993. godine, poklonila srebrni upaljač, na čijoj jednoj strani se nalazi posveta, dok je sa druge izgraviran Kip slobode.

"Tati od Maje"

Kako je Boban naveo u emotivnoj poruci, upaljač je nedavno dobio, a kada je primetio gravuru, poželeo je da Zipo nađe svog vlasnika ili makar Maju, jer, kako je napisao, i sam je otac i zna šta ovo znači nekome.

"Imam ćerku. Očevi kćeri i kćeri očeva će razumeti zašto me je ovo rastužilo. Nedavno sam dobio ovaj Zipo na poklon i tek sad sam primetio gravuru. Srce mi bi bilo puno ako bi ovaj upaljač našao put do svoje Maje.", napisao je on uz dve slike.

Na prvoj slici, u samom dnu, latiničnim pismom, ugravirano je: "Tati od Maje 93"

Na drugoj koja pokazuje poleđinu, vidi se gravura koja označava materijal od kojeg je napravljen upaljač, kao i natpis "American spirit", ispod koga se nalazi Kip slobode, što je navedeno i ispod same gravure kipa.

Objava se kao požar širi mrežama

U dva dana, Bobanovu objavu je lajkovalo više od 1.300 ljudi, dok se broj šerova uvećava iz sata u sat.

Svi oni, ujedinjeni imaju jedan jedini cilj - pronaći ili tatu ili maju, odnosno, porodicu kojoj ovaj upaljač i pripada. Jer, za nekoga je on možda samo objekat da se pripali cigareta, dok je za nekog drugog svedok ljubavi i pažnje, prava porodična relikvija.

Kurir.rs/Blic