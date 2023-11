EVO KAKO SU BRAĆA HOFMAN DOBILA NADIMAK - TO IM NIJE PREZIME: Isplivala istina, otac osmislio TRIK, posle se JAVNO ODREKAO sinova

Nekadašnji prvak Balkana u boksu i zanatlija Miodrag Vidović, poznat kao Miško Hofman, otac Miljana i Ljubana Vidovića koji su 10. novembra uhapšeni u luksuznom restoranu u Beogradu, u jednom intervjuu od pre nekoliko godina pričao je kako je dobio nadaleko poznat nadimak Hofman.

Miško je 1989. godine otvorio auto-perionicu i vulkanizersku radnju, a odlučio je da je nazove po nemačkom proizvođaču mašina.

- To je moj, može se reći, poslovni trik. U Bijeljini je tada živelo otprilike 70 odsto muslimana, 25 odsto Srba, i ostatak su bili Hrvati. Ja kao Srbin nisam želeo ni jednoj strani da se priklanjam u poslovnom smislu, a sa imenom Hofman sam to i uspeo. Svi su dolazili kod mene, bez obzira na ime, na nacionalnost. Kasnije su me pitali da li sam Nemac, ili čak musliman... A meni su jedino bile važne moje šale, budalaštine i pravljenje atrakcije - izjavio je Miodrag Vidović tada.

On je 2019. gostovao na Hepi televiziji, gde je pričao o svojim sinovima, kojih se pre toga odrekao i preko novina.

- U sukob sa sinovima došao sam zato što sam video da su se uhvatili lošeg društva. Ja nemam nikad izgovor, uvek priznajem. Oni su foliranti, ja sam ih učio da se bave naukom, sportom i muzikom. Oni su završili paralelno i muzičku školu, strašno su svirali violinu, Miljan je imao i koncerte. Oni su mene slušali sve dok su bili sa mnom, do 20. godine - kazao je, između ostalog, Miodrag.

- Istina je da su oteli čoveka, oni su na poternici, oni nemaju empatiju, puni su sebe, Miljan posebno. On se tukao sa mnom, on ima krivičnih dela. Ljuban i još neki dečko iz Loznice su kidnapovali jednog prevaranta, koji je bio moj insajder i koji ih je pratio, odveli su ga u moju vikendicu na Drinu i valjda su ga maltretirali, moj drug kaže ja sam čuo jauke, oni su ga izgleda malo pritegli. Moji sinovi su kukavice - objasnio je tada Miodrag Vidović, otac braće Hofman.

U navedenoj emisiji, otac braće Hofman priložio je i pismeni dokument u kojem se odriče svoje dece.

- Skrenuli su s puta spoznaje i ljudskosti, i zato želim da ih kaznim, jer lutaju kao "izgubljeni" opsednuti demonima nasilja: Nagrada za njima nije raspisana, jer "bludni sinovi" nikada neće biti pronađeni - navedeno je u emisiji.

Bez kontakta sa ocem 4 godine

Ubrzo u istoj emisiji gostovali su i braća Miljan i Ljuban koji su potvrdili da sa ocem nisu u kontaktu četiri godine.

- Prijavio me je dva puta. Imam dve krivične prijave, kao neko nasilje protiv njega, a nikad ništa nije bilo. On je posle to demantovao na sudu, rekao je da je sve izmislio. Rekao je da sam mu pretio. Istina je da je došlo do konflikta jednom - rekao je Miljan.

Na pitanje da li su njih dvojica pratili probleme u gradu, Miljan je rekao da "nisu bili cvećke".

Osumnjičeni za zlostavljanje i mučenje

Kako je saopštio MUP, uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nasilničko ponašanje i zlostavljanje i mučenje.

Osumnjičeni se dovode u vezu sa objavljenim snimcima na društvenim mrežama uznemirujuće sadržine, u kojima se vide nasilje i pretnje.

U jednom od poslednjih takvih snimaka, vidi se kako Miljan Vidojević šamara konobara i udara ga u stomak u društvu još dva muškarca. Navodno, snimak je nastao u jednom restoranu na Fruškoj Gori.

Miljan maltretira konobara, jer se navodno, neprimereno obraćao njegovoj ćerki.

Ostaju u pritvoru

Braća Ljuban i Miljan Hofman, danas su saslušani u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Na predlog tužilaštva da im se odredi pritvor, braći Hofman je pritvor i određen u trajanju od 30 dana.

Nakon datih odbrana, tužilaštvo je predložilo sudu da im odredi pritvor zbog sumnje da će boravkom na slobodi uticati na svedoke koji tek treba da budu ispitani u postpuku, ali i zbog sumnje da bi boravkom na slobodi mogli da ponove ili izvrše nova krivična dela imajući u vidu njihovu raniju osuđivanost.

U daljem toku postupka tužilaštvo će ispitati oštećene svedoke, svedoke i prikupiti ostale neophodne dokaze nakon čega će biti doneta konačna odluka.

