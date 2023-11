DANAS KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG, A ONDA NAGLA PROMENA! RHMZ najavio temperaturni šok: Evo šta nas čeka za vikend

do osam stepeni

U Srbiji će ujutru biti hladno i oblačno sa slabim padavinama, u nekim predelima kiša i susnežica, a na planinama sneg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne na krajnjem severu, a posle podne i uveče i u većini ostalih predela očekuje se postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, u severnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni, koji će uveče oslabiti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najniža temperatura od nula do tri stepena, a najviša od tri do osam stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas hladnije i oblačno jutro sa slabom kišom i susnežicom dok će u višim delovima grada pasti sneg. Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, u kratkim intervalima jak severozapadni koji će uveče oslabiti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Temperatura bez većeg kolebanja, od 3 do 5 stepeni.

Nagli porast temperature

"Već sutra nakon jutarnjeg mraza, -5 do 0 °S, tokom dana toplije, od 4 °S na istoku do 15 °S na zapadu Srbije. Počeće ponovo da duva jak južni i jugozapadni vetar. Najtoplije će biti u petak sa dnevnim temperaturama od 14 do 22 °S, a u Timočkoj Krajini oko 7 °S uz intenzivno toplјenje snega u planinskim predelima u kombinaciji sa jakim vetrom. Za vikend novo zahlađenje", navodi se u najavi RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na naglo topljenje snega

"Od četvrtka posle podne do subote nagli porast temperature u većini mesta. Na planinama intenzivno toplјenje snega u kombinaciji sa jakim južnim vetrom", stoji u najnovijem upozorenju RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Četvrtak: Ujutro hladno uz mraz. Tokom dana umereno oblačno i toplije uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će krajem dana na jugu Banata i na planinama imati udare olujne jačine. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura od -5 do 0 °S, a najviša od 9 do 15 °S, u Timočkoj Krajini oko 4 °S.

Petak: Veći deo dana umereno oblačno, uglavnom suvo, vetrovito i osetno toplije uz jak i olujni južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar. Na planinama topljenje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 5 do 13 °S, u Timočkoj Krajini oko 0 °S, najviša od 16 do 22 °S, u Timočkoj Krajini oko 8 °S. Uveče i u toku noći sa severa i zapada jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, koja će padati i na planinama, ali uz brz prelazak kiše u sneg.

Subota: Pretežno oblačno i osetno hladnije s kišom i snegom. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u većini krajeva prestanak padavina, dok će se na jugu zemlje zadržati i tokom noći. Vetar umeren i jak severni i severozapadni, samo ujutro na jugoistoku južni. Jutarnja temepratura od 2 do 10 °S, tokom dana u padu i sredinom dana kretaće se od 3 °S na severu do 10 °S na jugu Srbije.

(Kurir.rs/Beta)