NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ OD KOJEG NAM NEĆE BITI DOBRO Temperatura će biti čak 22 stepena: Evo kad se očekuje NAGLI SKOK

RHMZ je večeras izdao novo upozorenje u kojem se navodi da će od četvrtka posle podne do subote uslediti nagli porast temperature u većini mesta. Na planinama intenzivno toplјenje snega u kombinaciji sa jakim južnim vetrom.

- U drugom delu noći i pred jutro, usled pada temperature, kratkotrajan sneg će biti moguć ponegde i u nižim predelima. U jugozapadnoj Srbiji pred jutro manje povećanje visine snežnog pokrivača. 29.11. tokom dana postepeno razvedravanje sa severa - stoji u prognozi.

- Već u četvrtak 30.11. nakon jutarnjeg mraza, -5 do 0 stepeni, tokom dana će biti toplije, od 4 stepena na istoku do 15 stepeni na zapadu Srbije. Počeće ponovo da duva jak južni i jugozapadni vetar. Najtoplije će biti u petak 1.12. sa dnevnim maksimumima od 14 do 22 stepena a u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni uz intenzivno toplјenje snega u planinskim predelima u kombinaciji sa jakim vetrom. Za vikend, 2-3.12. zahlađenje - naveli su.

