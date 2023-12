DANIJELA (22) IZ KRAGUJEVCA IMA SAMO JEDNU ŽELJU, DA PRONAĐE SESTRU: Majka ih obe ostavila kad su bile bebe, a samo OVO ZNA O NJOJ

Danijela Milanović (22) živi u Kragujevcu, a sa samo tri godine saznala je da je usvojena. Ova mlada i obrazovana devojka danas je u kontaktu i sa biološkom majkom, ali i sa svojim usvojiteljima. Ipak, ono što joj nedostaje je rođena sestra, koja je takođe ostavljena kao beba. Danas, Danijela ima samo jedan cilj - da pronađe svoju drugu polovinu, svoju najrođeniju krv i samo je jednom zagrli.

"Za svoju sestru znam otkad sam svesna toga da ne živim u biološkoj porodici", počinje svoju priču prelepa devojka.

Kako pojašnjava, o sestri zna jedino da je rođena između 1995. i 1996. godine, ostavljena u Zvečanskoj i da se potencijalno nalazi na teritoriji Čikaga ili Kanade. Ipak, ono što je mnogo jače od pukih informacija jeste Danijelin unutrašnji osećaj. Srce joj kaže da je tu negde i da će im se duše naći, iako su šanse vrlo male.

"Postoje dani kada o tome ne razmišljam, a postoje i oni teži, kada me duša boli, srce mi se cepa. Ne mogu da opišem osećaj. Konstantan osećaj da vam neki deo nedostaje, kao kada ljudima koji su, nažalost, doživeli amputaciju, pa imaju taj osećaj nedostatka. Kao da niste sigurni ko ste, problem sa identitetom, da fali taj deo koji bi popunio svu tu prazninu. Ne bih imala šta da joj kažem, mnoge reči su ostale neizrečene. Za iste bi nam trebale sve godine provedene bez nas koje i plus one koje nam, ako tako treba, predstoje. Zagrlila bih je i plakala. Da li od sreće ili tuge, nisam sigurna", priča Danijela setno.

Jedino što ima od naznaka da je njena sestra tu i da je čeka, jeste ne toliko proverena informacija da se nalazi u Americi. Ipak, postoji nekoliko prepreka. Danijela se plaši da njena sestra neće hteti da stupi u kontakt s njom, da je previše boli činjenica da ju je majka ostavila ili, da možda ni ne zna da je usvojena.

Priča da je zajedno sa svojom biološkom majkom pokušavala da je pronađe, ali da bi svaki kontakt sa osobom koja bi se uklapala u opis njene sestre završio i pre nego što bi počeo.

"Priču o njenom životu u Americi mi je rekla biološka majka i još poneki ljudi u mom životu, možda je majka želela da ja maštam o njenom lepom životu i da će nam to pomoći da se utešimo i nadomestimo, odnosno pomirimo se sa njenim odlaskom. Ne znam koliko je to pouzdana informacija, verujem da njeni usvojitelji ne žele da ona zna za nas zbog loše životne situacije moje majke i da se plaše da ona ne poželi da se vrati nama. Moram reći, racionalan strah, jer ukoliko ona ne zna, a verovatnoća je velika, ona će možda biti ogorčena na usvojitelje. U neku ruku i nije racionalan, jer majka nema šta da joj ponudi osim ljubavi", pojašnjava ona.

Danijela svoju sestru može samo da zamišlja. Nema sliku, nema opis fizičkog izgleda, niti bilo kakvih osobina. Ipak, nada se da je obrazovana, pametna i svestrana.

"Verujem da smo iste, da je crnka, pametna, sa bistrim očima, želim da verujem da je obrazovana koliko i ja, a, ako ne onda i više od toga", kaže Danijela sa osmehom.

Majka ih ostavila zbog loše životne situacije, Danijela joj sve oprostila

Danijela objašnjava da je životna situacija njihove majke prilično komplikovana. Njih dve nisu jedina deca. Imaju i polubrata koji je psihički bolestan, te ova Kragujevčanka i to uzima u obzir kada sagledava celokupnu situaciju.

Kako kaže, u kontaktu sa biološkom majkom bila je redovno do pre 10 godina. Bila je samo dete, a majci je oprostila sve.

"Ostavljene smo zbog zanemarivanja majke i njene loše finansijske situacije. Imamo i polubrata koji je bolestan, ali ove informacije nisu stopostotno tačne, te ih uzimam sa rezervom. Moja biološka majka i ja smo se redovno viđale i čule do pre 10 godina. Onda je njeno zdravstveno stanje počelo naglo da se pogoršava, a finansije su joj loše. Ona sada ne želi da ja dođem, a da mi ništa nije kupila. Finansijska situacija je veliki razlog zbog kog moja sestra i ja nismo sa majkom", pojašnjava nam Danijela.

Priča da kao mala nije razumela terminologiju, a tek onda je shvatila da se majka njene sestre odrekla kako bi je dala na usvajanje.

"Direktno mi je rečeno, od strane majke, da imam rođenu sestru koja je usvojena u Americi. Kao mlađa nisam razumela tu terminologiju ali kada sam odrasla shvatila sam da da bi ona bila usvojena, moja majka morala je da se odrekne nje. Pošto je to uradila, začela mene, rodila me, shvatila je da ne želi opet da prolazi kroz isto. Bilo joj je teško, teško joj je i iskreno pati za njom", poručuje Danijela.

