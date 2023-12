OPREZ, LAŽNI LEK NUDE PREKO INTERNETA I U SRBIJI: Lekari upozoravaju da se NE KORISTI ZA MRŠAVLJENJE jer može izazvati smrt?

U poslednjih nekoliko godina, lek "ozempic" postao je neizostavan deo tretmana pacijenata koji se bore sa dijabetesom tipa 2. Međutim, ovaj lek masovno se koristi i kao lek za mršavljenje. Velika potražnja za lekom "ozempic" rezultirala je čestim nestašicama u apotekama širom Evrope i Velikoj Britaniji. Nagli porast interesovanja izazavao je pojavu falsifikata ovog leka, a situacija postaje zabrinjavajuća i u Srbiji, gde su potvrđeni slučajevi lažnih preparata "ozempic". Lažni lek prodaje se i preko interneta, ali ljudi u Srbiji masovno se interesuju i koja je cena leka "ozempic" u apotekama. Njega je, međutim, moguće dobiti samo na recept.

Klinički farmakolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Radan Stojanović, na televiziji K1 objašnjava koliko i da li farmaceutske kuće plaćaju lekarima da prepisuju lekove za lečenje dijabetesa i za mršavljenje, ali i koja neželjena dejstva može izazvati korišćenje lažnog leka.

- Kada je reč o Srbiji, broj falsifikovanih lekova je veoma nizak, procenjuje se da se kreće oko dvadesetak do sada. Posebno je važno napomenuti da ovi falsifikati nisu dostupni u apotekama, što je izuzetno pozitivno. Želim pohvaliti sve one koji su deo ovog lanca, počevši od Republičkog fonda, jer obavljaju izuzetno dobar posao u sprečavanju prisustva falsifikovanih lekova u apotekama - kaže dr Stojanović i ističe kako neadekvatno korišćenje leka "ozempic“, u svrhu mršavljenja, može ozbiljno da ugrozi zdravlje:

Moguća tri ishoda

- Očigledno je da postoji velika potražnja za tim lekom. "ozempic" je semaglutit i potrebe tržišta nisu zadovoljene, i nažalost u toj situaciji reagovalo je crno tržište. Falsifikovanje nije dobro i može ozbiljno da ugrozi zdravlje, zato što ne znate šta ste kupili. Tri ishoda su moguća: prvo da taj lek sadrži istu aktivnu supstancu kao i pravi lek, ali u drugoj dozi, manjoj ili većoj, ili da sadrži neke nečistoće. Čest problem je kod suplemenata. Mogu da sadrže neke nedozvoljene supstance, a to ne piše na kutiji leka. Drugi slučaj je gde je druga aktivna supstanca, kada nije semaglutit, nego je insulin, što je slučaj u ovim lažnim lekovima koji su se pojavili, koji mogu da dovedu do katastrofalnih posledica. Najbolja varijanta, uslovno rečeno, je da taj lek ne sadrži nikakvu supstancu i da je fiziološki rastvor, onda će kompromitovati terapijski proces, ali neće ugroziti zdravlje - dodaje profesor Stojanović.

Koje su posledice korišćenja nedozvoljenog leka "ozempic"

Kod falsifikovanog leka, umesto semaglutita, ubačen je insulin. Insulin je jako efikasan lek, ali njegovo doziranje mora biti precizno i individualno, kao i da se uskladi sa ishranom i fizičkom aktivnošću.

Kako upozorava dr Stojanović, najopasniji neželjeni efekat je hipoglikemija - nagli pad šećera u krvi koji može fatalno da se završi.

- Počinje sa blagim simptomima kao što su slabost, drhtavost i to je jako bitno da se prepozna – bilo sama osoba koja koristi insulin ili neko ko je pored te osobe. Ukoliko se prepoznaju ti simptomi, odmah osobi treba ponuditi nešto slatko. Suština je da se spreči nagli pad šećera. Vi sada imate lek semaglutit, misleći da njega stvarno koristite i koji treba da vam reguliše vašu šećernu bolest tip dva, a umesto toga dobijate insulin, aplikujete ga i izazivate nagli pad šećera koji može da se završi gubitkom svesti, komom i na kraju smrtnim ishodom. Zamena je jedna od teških prevara koja može fatalno da se završi - objašnjava profesor Radan Stojanović.

Kako dodaje, važno da pacijenti budu obazrivi i svesni potencijalnih opasnosti koje proizilaze iz neovlašćene zamene lekova.

- Dok se lek nije davao na lekarski recept, sigurno je bilo zloupotrebe. Gojazni ljudi su želeli da smršaju. Neki su ga kupovali onlajn. To je veoma opasno, jer ako lečite gojaznosost koja je hronična bolest, onda je ne možete lečiti lekom "ozempic". Tu postoji jedan drugi lek. Kada nabavljate preko interneta, tu su ozbiljne zamke koje vrebaju. Možete ga nabaviti putem inteneta i da bude pravi, ali da li vi imate dovoljno farmakološkog znanja da znate kako da ga koristite? - upitao je prof. Stojanović.

Da li lek "ozempic" može da ostavi trajne posledice

On objašnjava da kod osoba kod kojih je ustanovljen dijabetes tip dva, lečenje "Ozempicom" počinje sa manjom dozom, pa se na četiri nedelje povećava doza, do doze od 1mg, što se smatra nekom dozom održavanja.

- Taj lek ako se koristi na adekvatan način, kod pacijenta koji ima šećernu bolest, biće od koristi - kaže profesor i dodaje:

"Pacijenti koji nemaju šećernu bolest nisu kandidati za "ozempic". Ljudi sami preuzimaju rizik. Trajne posledice ne bi trebalo da ostavi, ali može da dovede do akutnih poremećaja zdravstvenog stanja, kao što je akutni pankreatitis koji je po život opasno stanje. Retko se dešava, ali može da se desi. To što se retko dešava, pacijent koji ima šećernu bolest je spreman da prihvati, jer taj lek njemu koristi, jer ga leči, ali onaj koji želi da smrša pred more, mislim da mu prihvatanje retkih, ali ozbiljnih neželjenih dejstava ne ide u prilog - dodaje profesor Radan Stojanović.

Kome da se jave ljudi koji su gojazni

- Ako ispunjava kriterijume nakon pregleda lekara, za lek o gojaznosti, on će dobiti taj lek u apoteci i koristiće ga prema uputstvu lekara. Sve drugo je improvizacija koja može ugroziti zdravlje – zaključio je prof. dr Radan Stojanović.

