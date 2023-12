"DOKONI JARAC STAO POSRED TROTOARA" Novosađanka šetala bebu, VOZAČ JOJ PREPREČIO PUT: Zbog njegovog ODGOVORA nastao rat na mrežama

"Samo ne budite kao on, nikada", napisala je jedna majka iz Novog Sada nakon što je šetajući bebu u kolicima na trotoaru naišla na "malu" prepreku - parkiran auto sa vozačem unutra.

Kako je Novosađanka objasnila na svom "X" profilu (bivši Tviter), šetajući dete u kolicima, na trotoaru je naišla na parkiran automobil od kog nije mogla da prođe. Kako je videla da je u autu vozač tako ga je najljubaznije zamolila da se preparkira. Međutim ono što joj je on rekao, šokiralo ju je i iznerviralo.

"Šetam Saru danas i dokoni jarac je stao po sred trotoara. Zamolim da pomeri auto a on mi kaže: 'Neće ti pasti kruna s glave ako siđeš sa trotoara'.

Znači ja sa bebom u kolicima na ulicu. Samo ne budite kao on, nikada", napisala je ona.

"Užasni smo... Užasni!"

Njena objava navela je i druge majke da se jave i svojim primerima još jednom pokažu da je nepropisno parkiranje na trotoaru zaista problem za sve majke sa kolicima.

"Ljude generalno briga i parkiraju se gde god. Bez obzira šta i koga zagrađuju. I to im je OK, sve dok se ne nađu u kontra situaciji", "Biće ti tako stalno. Na pijaci, u prodavnici, gradskom prevozu... Užasni smo... Užasni!", "Ne budite kao on? 90% ljudi je kao on!", "Koliko sam samo živaca sa takvima iskidala dok su mi deca bila u kolicima", "Isto mi se desilo, bukvalno na trotoaru se podigao i ja mogu ili u izlog ili na ulicu", bili su samo neki od komentara, pored kojih je bilo i onih majki koje su fotografijama dokumentovale slične situacije.

