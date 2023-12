STUDENTIMA PREDSTAVLJEN NAJZAČAJNIJI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT U OVOM VEKU U SRBIJI: Ovako će izgledati izgradnja metroa (FOTO)

Uspostavljanje funkcionalnog beogradskog metroa jedan od najvažnijih državnih projekata koji će značajno uticati ne samo na unapređenje javnog transporta u glavnom gradu i poboljšanje ukupnog kvaliteta života Beogradana već i šire, na sveobuhvatni privredni i tehnološki razvoj čitavog društva. Ovo je najznačajniji infrastrukturni projekat u ovom veku u Srbiji, rečeno je juče na prezentaciji studentima na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

Prikazu projekta prisustvovali su ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, Andreja Mladenović, direktor JP "Beogradski metro i voz" i prof. dr Nebojša Bojović, dekan ovog fakulteta. Vesić je rekao da je izgradnja beogradskog metroa republički projekat.

foto: Nenad Kostić

- Beogradski metro je najzahtevniji i najkompleksniji projekat infrastrukture. Nakon 50 godina smo u fazi realizacije projekta. Beogradu odavno nedostaje metro i Beograd je jedini veliki grad u Evropi bez metroa, ali je dobro što imamo priliku da učimo na grešakama drugih. Za izgradnju ovakvih projekata naši profesori, asistenti i studenti mogu da rade na velikim svetskim projektima. Beogradski metro, a samim tim i beogradski voz ne mogu da se posmatraju izdvojeno kao što ne možemo da razvijamo brze pruge i bez dodatnih gradnji - kazao je Vesić:

foto: Nenad Kostić

- Najvažnije za grad Beograd je da ćemo 2030. godine imati dve linije beogradskog metroa uz izgradnju Bg-voza koji treba da spoji beogradski metro sa Lazarevcem sa Mladenovcem, Barajevom, Sopotom, Obrenovcem i Surčinom već 2026. godine kada ćemo imati preko 70 odsto šinskog saobraćaja. Visokokapacitataivan šinski prevoz je ekološki prihvatljiv, ne zagađuje životnu sredinu i to je uz saobraćajni najvažniji dobitak koji dobijamo izgradnjom metroa. Trenutno imamo 76 km brze pruge između Beograda i Novog Sada. Imamo preko pet miliona putnika u železnici što je najviše decenijama unazad i tek će ih biti nakon izgradnje brze pruge do Subotice. EU planira da do 2030. udvostruči broj šina i železnički prevoz postaje najzačajniji vid prevoza.

foto: Nenad Kostić

Andreja Mladenović, direktor JP "Beogradski metro i voz", rekao je da je projekat o izgradnji metroa više puta predstavljen, ali da nije realizovan.

- Sada smo najbliži tome da započnemo izgradnju metroa već sledeće godine. Pripremni radovi na izgradnji su počeli pre godinu dana i odnose se na Makiško polje na pripremu terena za depo, a u procesu gradnje postoje faze koje su vrlo važne. Beogradski metro će imati linije 1, 2 i 3 i biće obuhvaćeno deset gradskih opština - rekao je Mladenović:

foto: Nenad Kostić

- Svaki sistem metroa doprinosi smanjenju zagušenja saobraćaja, laku dostupnost, smanjenje buke i zagađenja životne sredine, jačanje ekonomije, smanjenje putnih troškova, očuvanje ulica, razvoj turizma, podizanje nivoa i vrednosti građevinskog zemljišta na trasama metroa i u okruženju. Stanice će ličiti na višespratnice pod zemljom. Neće biti mašinovođe, sve se upravlja iz jednog centra odnosno vozovi su bez direktnog upravljača.

1 / 7 Foto: Nenad Kostić

Tri linije beogradskog metroa Linija 1 - Železnik - Mirijevo, 21,4 km, 21 stanica

Linija 2 - Bežanijska kosa - Mirijevo, 24 km, 24 stanice

Linija 3 - Bežanijska kosa - Banjica, 23 km, 22 stanice

- Od Makiša do Mirijeva za 33 minuta ćemo stizati. Metro integrišemo sa beogradskm vozom i sa drugim vidovima javnog prevoza i on tek tada može da da rezultat.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

02:00 ZAŠTO BISTE IŠLI DVA SATA KOLIMA , KADA MOŽETE DA STIGNETE VOZOM ZA UPOLA MANJE? Goran Vesić za Kurir TV: Ovo je veoma važno