TEMPERATURE ZA VIKEND IDU ISPOD NULE: Hladni talas sa obilnim padavinama stiže u Srbiju, evo gde se očekuje sneg!

Oblaci stižu sa zapada, pa će sutra veći deo dana kiša padati u Vojvodini. U ostalim krajevima biće umereno oblačno, a tek uveče kiša i u centralnim predelima. Topao vazduh sa Mediterana podićiće živu u termometru iznad proseka. Ujutru od 2 do 10 stepeni, najviša dnevna od 8 do 17. U Beogradu ujutru slaba kiša. Sutra suvo, a uveče jače naoblačenje i padavine. Temepratura do 17 stepeni.

Pretežno oblačno i toplo, u toku dana biće uglavnom i na severu, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša, samo će se na jugu i jugoistoku zadržati suvo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 10, najviša od 8 do 17 stepeni. Količina padavina veća od 30 l/m² za 24h, verovatnoća 90%.

U četvrtak će biti oblačno sa kišom ali uz pad temperature, pa će kiša na planinama preći u sneg. Pre podne i sredinom dana na severu prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima uveče i u toku noći padavine oslabiti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 7 do 11 stepeni, tokom dana u padu. Količina padavina veća od 30 l/m² za 24h, verovatnoća 90%. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača (u planinskim predelima), verovatnoća 90%.

foto: Dado Đilas

U petak će biti pretežno oblačno i hladnije, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično slabe padavine, u nižim predelima uglavnom kiša, a na planinama sneg. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 5 do 8 stepeni. Sneg će formirati snežni pokrivač u planinskim predelima.

U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, u prvom delu dana u brdsko-planinskim predelima još ponegde slab sneg. Pre podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 2 do 6 stepeni.

U nedelju se očekuje umereno do potpuno oblačno, u prvom delu dana u brdsko-planinskim predelima još ponegde slab sneg. Pre podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 1, a najviša od 3 do 7 stepeni.

Od 18. do 22. decembra biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, početkom naredne sedmice i malo toplije.

Kurir.rs/Alo