U STANOVE PRIMAJU PSE I MAČKE, A NEĆE DECU! Majka iz Niša mesecima muči muku sa stanodavcima: Čim spomene decu nastane HAOS! FOTO

Pojedini stanodavci u Nišu ne žele za podstanare da prime porodice sa decom. Majka dvoje dece iz ovog grada požalila se na društvenim mrežama da mesecima ne može da nađe stan zbog ovog problema.

U grupi Izdavanje stanova Niš objavila je post koji je pokrenuo lavinu komentara i reakcija članova, a mišljenja su bila podeljena.

- Mesecima tražim stan! Imam dva mala deteta! Ljudi, ako nećete decu u svom stanu naglasite u oglasu! Da ne trošimo kredit bar bez razloga! Ne budite bezobrazni i drski kad vam kažem majka sam sa dvoje male dece. Nisu to čudovišta - napisala je zabrinuta majka čija deca imaju šest i dve godine.

I dok većina podstanara smatra da je ovo veliki problem, ipak ima i onih koji ističu da je pravo vlasnika stana koga će pustiti unutra.

- Zadnja vremena su došla - napisala je u prvom komentaru jedna žena, dok je druga uputila savet da treba da bude uporna, da ne odustaje.

Međutim, majka je naglasila da stan traži čak tri meseca.

- Žena traži tri meseca i niko joj nije izašao u susret. Žalosno i bedno. Narod se toliko izbezobrazio i toliko je bezosećajan, još pogotovu ti stanodavci sa depozitom - glasili su neki od komentara.

Ipak, pojedini stanodavci tvrde i da ne žele da izdaju stan roditeljima sa decom jer navodno deca unište stan.

- Unište i ono malo što imate da posle ne možete da izadate, a da ne uložite da izgleda pristojno. Svašta stanodavci trpe za svoje, nešto unišavaju, sve ostavlaju haos. Depozit je malo u odnosu šta rade pojedini koji traže stan, svaka čast svakom. Kivna sam jer sam imala loših iskustva i zato kažem nemojte ljudi da generalizujete sve isto, niti su stanodavci isti, niti zakupci, a da ima svašta ima - glasi jedan od komentara dok u narednom stoji da pojedini stanodavci u stanove radije primaju kućne ljubimce nego decu:

- Oduvek su pre primali sa kućnim ljubimcima nego sa decom. Kad im kažeš da imaš malu decu odmah nije za izdavanje, tuga.

Takođe, mnogi članovi grupe su istakli da ne razumeju ovaj stav stanodavca.

- Što to nekog ugrožava? Pare su pare. Dobijaće kiriju na vreme, stan je vaš i to je to.

