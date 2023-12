PIROLINO DETE IZ AMERIKE STIGLO U EVROPU! Dr Jovanović o novoj varijanti korone: Brzo se širi, ovo su simptomi i klinička slika!

Još jedna nova varijanta korona virusa pojavila se u Americi i Evropi. U pitanju je JN.1, koju nazivaju i "Pirolino dete" jer je potomak omikronove podvarijante BA.2.86 (pirola). Prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", kaže za Danas da u Srbiji još nije registrovana ta varijanta virusa, ali i da je očekivano da se brzo širi.

foto: Dragana Udovičić, Shutterstock

Ona naglašava da kada je u pitanju virus SARS -CoV-2 postoji dinamika stalnih promena sojeva i mutacija koje se javljaju na spajk proteinu i da nas i u budućnosti sigurno očekuju promene koje će se intenzivno dešavati na nekoliko meseci ili jednom godišnje.

Lista simptoma

- Ta nova podvarijanta kovida potiče od jedne subvarijante BA 2.86 (Pirola) koja je sposobna da se kod nje vrlo brzo razviju mutacije, međutim, simptomi koji se javljaju kada se neko zarazi tom varijantom su isti kao i do sada, nema tu nekih velikih razlika. To su kijavica, kašalj, umor, otežano disanje, bolovi u mišićima i simptomi virusnih infencija. Kod nas toga nema, u Americi se pojavila i pre nekoliko meseci, ali evo iz nekih razloga je to sada evidentirano tako da se malo više govori o tome - objašnjava direktorka Instituta Batut.

Prema njenim rečima, brzina pojavljivanja novih varijanti očekivano je uvek veća kada je hladno vreme i kada se ljudi više okupljaju u zatvorenom prostoru, te se i virus brže prenosi.

- Klinička slika kod ove nove varijante kovida nije teža u odnosu na dosadašnje, naravno uvek postoji oprez prema onim pacijentima koji imaju teže kliničke manifestacije osnovnih bolesti. Znači tu spadaju onkološki pacijenti, pacijenti sa dijabetesom, sa hroničnim bubrežnim infekcijama, osobe koje inače boluju od hroničnih težih bolesti i koji imaju preko 65 godina - navodi naša sagovornica.

RASTE PRITISAK NA BOLNICE U SAD Broj hospitalizovanih povećan za 10 odsto Kako je saopštio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolseti (CDC), simptomi kovida su ponovo počeli da se šire i skoro 10.000 ljudi je hospitalizovano u SAD u nedelji koja se završila 25. novembra, što je povećanje od 10 odsto u odnosu na nedelju dana pre toga.

Za vakcinu ima zainteresovanih

Ona ističe da se vakcina protiv kovida upravo i preporučuje licima u ovim indikacijama, ali i osobama koje žive sa obolelim licima koko bi ih zaštitili od mogućih zaražavanja i komplikacija.

foto: Zorana Jevtić

- U ovom trenutku interesovanje za vakcinacijom protiv kovida nije veliko kao svuda u svetu, ali ima zainteresovanih lica. To su obično osobe iz pomenutih osetljivih grupa, koji dolaze i traže vakcinaciju u cilju zaštite svog zdravlja i smanjenju rizika od komplikacija koje se mogu javiti u slučaju obolevanja - dodaje direktorka Instituta Batut.

Podsetimo, prema poslednjim podacima u Srbiji je za nedelju dana registrovano 4.788 novoinficiranih korona virusom, a testirane su 19.972 osobe. Sledeći nedeljni presek stanja biće objavljen na sajtu covid19.rs 14. decembra.

Kurir.rs/ Danas/ Preneo: S.Đ.