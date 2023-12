ŽENA KUPILA PRIJATELJICI POKLON ZA ROĐENDAN, A ONA GA VRATILA UZ OVAJ IZGOVOR: Nikada mi se ovo nije desilo, ali sam uradila ovo!

Jedno prijateljstvo se raspalo i to zbog poklona za rođendan, tačnije ponašanje osobe koja je poklon dobila, pa vratila!

Naime, jedna korisnica mreže X, nekadašnjeg Tvitera podelila je sa korisnicima šta joj se desilo.

- Kupim prijateljici futrolu za naočare, kao rođendanski poklon. Ona mi je, posle mesec dana, vrati sa obrazloženjem da joj ne treba. Ne znam šta da mislim, nikad mi se u životu ovako nešto nije dogodilo - napisala je ona.

Dodala je i da je uzela futrolu nazad i da je koristim, kao i da je od tada sa tom prijateljicom na distanci.

- Ako je to istina onda je to krajnji pokazatelj oholosti, netrpeljivosti, možda, kažem možda čak i potajne zavisti. Imao sam sličnu situaciju. Mislim da uz neskriveno nepoštovanje, prvenstveno, takve osobe ne mogu prikriti neku svoju sopstvenu jed, pa se iskaljuju na ok osobama - navodi se u jednom od komentara.

Korisnica je navela da je nakon toga ostala zatečena.

- Bezbroj puta mi se desilo da dobijem poklon koji mi se ne dopada pa mi nikad nije palo na pamet da poklon vratim. Ovaj gest mi je otvorio oči - dodala je ona.

