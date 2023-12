NA SVETOG NIKOLU PROLEĆNO VREME: U ovom gradu biće do 17 stepeni, a onda OBRT! Evo šta nas čeka do kraja godine

Na Svetog Nikolu u Srbiji prolećne temperature! Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), minimalne jutarnje biće od -3 stepena, koliko se očekuje u Nišu, Kraljevu i na Paliću, dok će dnevni maksimum rasti do čak 17 stepeni Celzijusovih, koliko se prognozira da će biti u Negotinu.

Inače, novi sezonski izveštaj RHMZ pokazuje da je ova jesen najtoplija u našoj zemlji od 1951. godine, a rekordan broj letnjih dana zabeležen je na čak 17 glavnih meteoroloških stanica. Takođe, merenja su pokazala i da jesen u Beogradu nikada nije bila toplija otkad postoje merenja, a to je poslednjih 136 godina.

Četiri toplotna talasa

Prema tim podacima, odstupanja od srednje temperature vazduha od normale bila su od dva stepena na Kopaoniku do 3,4 u Loznici i Novom Sadu, dok je odstupanje od normalne u Beogradu 3,1 stepen u periodu od 1991. do 2020. godine.

Ove jeseni, prema analizi RHMZ, bilo je četiri toplotna talasa, što znači da je postojao niz od pet i više dana s maksimalnom dnevnom temperaturom u kategorijama vrlo toplo ili ekstremno toplo. Najduži toplotni talas registrovan je u Dimitrovgradu, od 20. do 31. oktobra, a što se tiče najniže temperature, u Sjenici je 27. novembra izmereno -12,9 stepeni.

Obaranje rekorda

Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda, rekao je za Kurir da će u četvrtak u brdsko-planinskim predelima biti uslova za sneg.

- Od 25. decembra do 10. januara ponovo česta naoblačenja s padavinama, ali s temperaturama koje će biti oko ili iznad višegodišnjeg proseka. U pomenutom periodu, u nižim predelima dominantni tip padavina će biti kiša, koja povremeno (naročito u noćnim i jutarnjim satima) može prelaziti u sneg uz kratkotrajno stvaranje snežnog pokrivača. Na planinama će pretežno padati sneg i u ovim krajevima će se formirati i povećavati snežni pokrivač - kazao je Nikolić i podsetio da je sneg u planinskim oblastima tokom prethodne Nove godine i Božića usled veoma visokih temperatura potpuno izostao:

- Prema dugoročnoj prognozi vremena, temperature će ove godine biti više od proseka, ali ipak ne tako visoke kao prethodne, kada su tokom četiri dana u nizu, od 30. 12. do 2. 1. bili izjednačavani ili prevaziđeni prethodno postavljeni datumski maksimumi temperature. Srednja minimalna temperatura ove godine će imati vrednosti od minus jedan do dva stepena, a srednja maksimalna od pet do osam, što očekujemo i u nastavku januara 2024, čime je sveukupno prognozirano pozitivno odstupanje temperature od +1 stepen u odnosu na višedecenijski prosek u periodu 1991-2020. godine (referentni period).

