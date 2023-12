OVAKO SE PRAVILNO KORISTI PIROTEHNIKA U PRAZNIČNOJ NOĆI! Stručnjak otkrio pravila kad je reč o PETARDAMA I VATROMETU (VIDEO)

Približavaju se novogodišnji praznici, a samim tim i upotreba pirotehničkih sredstava.

Kako da se moguće povrede svedu na minimum i šta je to svi moramo znati, istra\ivala je novinarka Kurir TV Tamara Stanković, koja je upravo ova pitanja postavila svom sagovorniku.

- Najbezbednije je pirotehniku koristiti zapravo onako kako piše na deklaraciji i kako sam prodavac vama objasni kako se koji proizvod koristi. Što znači na primer za petardu? Ne treba je nikako držati u ruci i zapaliti već je prvo spustiti na zemlju pa tek onda zapaliti. I zašto? Jer onda dolazi do preventive gde vi zapravo niste uopšte u kontaktu sa petardom. Nego je stavite na zemlju, zapalite i to je to. I onda će ona odraditi samo svoje. U 100% slučajeva nikada vam ne može pući petarda u ruci ukoliko se držite tog pravila. Ukoliko vi držite petardu u ruci pa je držite duže nego što bi trebalo, onda dolazi do mogućnosti da vam ona pukne u ruci ili zapalite pa je bacite i onda ona od udaranja otpadne fitilj pa ne izgori ceo fitilj i ne pukne. Vi priđete drugi put, fitilj kraće gori, onda vam i brže pukne - objašnjava pirodizajner Nikola Petrović.

Još jedan popularan vih pirotehnike za Novu godinu je i vatromet, koji takože ima svoja pravila.

- E sad na primer za vatromete, veoma je bitno samo staviti dva bloka ili dve cigle sa strane, nikakve krošnje ili drveće ili bilo koji predmet koji ometa rad samog proizvoda, zapaliti i to je to. Odmah će se kretati na nekih 7-10 metara u zavisnosti koji je proizvod. To vam mi sve lepo objasnimo u svakoj našoj radnji i to je to.

Osvrnuo se i na prodaju pirotehničkih sredstava maloletnim licima.

- Naravno, ta lica mogu da dođu da pogledaju, ali ne mogu ništa da kupe. Tek ako je roditelj sa njima, mi im objasnimo koje su jače, koje nisu petarde jače, šta je dobro za njih, vidimo po uzrastu i onda na osnovu toga i preporučimo šta bi bilo najbolje da zajedno sa roditeljima koriste. Naravno, pre svega roditelj mora da bude svestan da to dete ne bi trebalo da bude u kontaktu s tim, ali naravno, to je opet do roditelja, mi ne možemo tu direktno ništa uticati.

