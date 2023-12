SKANDAL TRESE EPARHIJU AUSTRIJSKO-ŠVAJCARSKU: Sinod SPC proterao vladiku Andreja iz Beča, a neposlušne sveštenike čeka crkveni sud

Pojedini sveštenici u eparhiji austrijsko-švajcarskoj, tačnije u Beču, sukobili su se s nadležnim episkopom Andrejem! Ovaj sukob koji trese srpsku eparhiju u Beču rezultirao je time da Sinod SPC protera vladiku Andreja s prostora Austrije, a na njegovo mesepto, kao administratora, postavi episkopa bačkog Irineja. Upravo će episkop bački biti na čelu crkvenog suda tamošnje eparhije koji će odlučivati o sudbini sveštenika koji su postupili nekanonski i prešli pod krilo Carigradske patrijaršije, nezvanično saznaje Kurir!

Sinod SPC doneo je 30. oktobra odluku da preuzme upravljanje nad područjem Austrije, a kao administrator postavljen je episkop Irinej bački kako bi se tamošnje teško stanje prevazišlo. Sinod je umolio episkopa Andreja da ne boravi u Beču, kao ni na teritoriji Austrije, već da dužnost episkopa obavlja u granicama Švajcarske i Italije.

Primorani da taksiraju

- Nekoliko sveštenika se pobunilo zbog načina upravljanja eparhijom na teritoriji grada Beča, zbog premeštanja sveštenika iz parohije u parohiju, uticaja na finansije u vezi s poslovanjem crkvenih opština, načina služenja i bogosluženja. Vladika Andrej je od sveštenika tražio da služe i večernje i jutarnje službe, što su neki odbijali jer su pored toga radili još dva-tri posla, neki su čak i taksirali jer su bili u lošoj finansijskoj situaciji - navodi izvor Kurira.

Dodaje da vladika to nije dozvoljavao, te da je to jedan od razloga njihove pobune.

- Neki od tih sveštenika će biti stavljeni pred crkveni sud jer su se pobunili na nekanonski način, ne samo protiv episkopa već su učinili i atak na SPC. Neki od njih odbili su da vrate ključeve hramova u kojima su služili, ključeve automobila, parohijskih domova i kancelarija, a nakon što su prešli pod jurisdikciju Vaseljenske patrijaršije. Neki su prešli u grčku crkvu, a neki u druge eparhije SPC - kaže naš izvor.

Nekanonska pobuna

On napominje i da su sveštenici na nekanonski način pokrenuli pobunu protiv episkopa Andreja:

- Vladici Andreju je oduzeto pravo da upravlja eparhijom u Beču, ali to je privremena odluka do iznalaženja ljudskog i bratskog rešenja u skladu s kanonima. Moguće da će neki od sveštenika pobunjenika biti lišeni svešteničkog čina, na zahtev sadašnjeg administratora Irineja (Bulovića).

Drugi izvor iz SPC kaže da postoji nesporazum, jer su neki od sveštenika tumačili zakone kako njima odgovara.

- Došlo je do radikalizacije, pet sveštenika iz Austrije se odvojilo, a deo eparhije dato je na upravljanje episkopu bačkom, koji je i duhovni otac vladike Andreja. Ne može se govoriti ko je kriv, da li vladika, da li sveštenstvo, u maju ćemo znati konkretne informacije. Vladika bački kao administrator treba da ispita i sagleda sve nejasnoće. Ovo je složena situacija, a činjenica je da se sveštenici nisu previše mudro poneli i da sve ovo šteti ugledu crkve u Austriji - naveo je izvor.

Pitanja smo uputili episkopu Andreju, kao i informativnoj službi SPC, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Inače, i po objavama na sajtu SPC, primetno je da eparhiju u poslednje vreme često posećuje i vikar bački episkop mohački Damaskin, koji u ime sadašnjeg administratora Irineja bačkog obilazi parohije i služi u crkvama u Beču i Austriji.

- Za često premeštanje sveštenika nikad nije davao valjano objašnjenje. Mnogi sveštenici su zbog njegovog ponašanja odlazili iz eparhije. Mnogi mu zameraju i na bliskom odnosu s predstavnicima Rimokatoličke crkve, s kojima se često sastajao, a praktikovao je i zajedničke molitve s njima, što vladika nije ni krio. Neki sveštenici su tražili kanonski otpust, a jedan je prešao pod okrilje Carigradske patrijaršije, a neki u druge eparhije. Vladiku je nekoliko puta upozoravao Sinod da mirnim putem reši probleme, međutim on se očito oglušio, što je dovelo do velikog nezadovoljstva kako među vernicima, tako i među sveštenstvom. Nadamo se da će se dolaskom episkopa Irineja situacija popraviti i da će on pokušati da razreši ovu nimalo prijatnu situaciju u Beču do dolaska novog episkopa u maju - rekao je za Kurir vernik SPC iz ove eparhije.

Verski analitičar Draško Đenović

Pojedine vladike i sveštenici ruše ugled SPC

Verski analitičar Draško Đenović ističe da pojedini sveštenici i pojedine vladike SPC u inostranstvu svojim ponašanjem ruše ugled i ime Srpske pravoslavne crkve:

- Sveštenik može da pređe pod jurisdikciju drugog episkopa kada dobije kanonski otpust od svog nadležnog episkopa, a kada on to uradi samovoljno, realno je da njega drugi episkop ne bi smeo da primi da služi. E sad, to ne znači da on može da nosi crkveni imovinu sa sobom i za to postoji rešenje. To da li episkop ima pravo da sveštenike premešta iz parohije u parohiju, ima, svaki sveštenik se zavetovao da će poštovati svaku odluku nadležnog episkopa. Ne kažem da vladike SPC ne greše i da su bezgrešni, ali sve su to izazovi koji se daju rešavati. To što je radio vladika Andrej jako je diskutabilno, ali isto tako kako je postavljen, on može da se razreši. Nije njemu to dato u nasledstvo. Episkopi, kao i svi monasi, podložni su crkvenim sudovima. Mislim da je jedan od problema koji se pojavio u SPC to što se pojedine vladike u inostranstvu ponašaju kao da su u Srbiji i kao da su tamo većinska crkva. Rešenje ove situacije moglo bi trajati i nekoliko godina.