Nepravilnim rukovanjem pirotehničkim sredstvima za vreme novogodišnjih praznika, u proteklih deset godina, više od stotinu dece je povređeno, a čak 20 odsto zadržano je na bolničkom lečenju i operasano usled težina povreda.

Ovom temom bavio se novinar Kurira Nikola Vujović koji je razgovarao sa Sašom Milićevićem pedijatrom

- Svake godine, nažalost, sve više ima povređene dece, nekako ne shvatamo koliko je to zaista ozbiljno. Najčešće povrede koje se javljuju to su povrede tipa opekotina na šakama. Očigledno, pošto deca imaju različite neke ideje, recimo da stavljaju petarde u usta do zadnjeg momenta, onda je bacaju, onda su često i opekotine i povrede lica. Često su prisutne i traumatske povrede u smislu povrede prstiju, čak i amputacija, odnosno otkidanja prsta i nekad i dela šake usled eksplozivnog dejstva petarde - rekao je Milićevć i dodao:

- Osim toga, tu su česte povrede sluha, naglost može da bude privremena, ali može da bude, nažalost, i trajna, nekada deca stavljaju u kapuljaču drugarima, drugaricama petardu i to kad pukne, zaista smeta ili ako se to, recimo, događa u zatvorenoj prostoriji, od 120 do 140 decibela bude jačina, a naša ušnjača do 85 podnosi, tako da mogu da budu jake povrede. Onda povrede očiju, povrede konjuktive, povrede rožnjače, koje mogu da budu zbog onih sitnih delova koji ispadaju.

02:47 STAVLJAJU PETARDE DRUGOVIMA U KAPULJAČU I U USTA! Pedijatar izneo zabrinjavajuće podatke o povredama dece: SVAKE GODINE SVE GORE!

- Deca koja imaju astmu, recimo, alergijsku kijavicu, loše reaguju na onaj miris koji može, zaista, iritirati, a da ne pričamo o psihološkom dejstvu, recimo, kod starih ljudi, onda kod, recimo, dece koja imaju različite psihološke probleme, kod pacijenata koji koriste psihijatrijske lekove, recimo, pacijenti koji imaju autizam.

