OBAVEZNI VOJNI ROK U SRBIJI Ovo su svi detalji: Koliko bi trajao, kako bi izgledala obuka i koja bi mogla biti starosna granica

Predlog Generalštaba Vojske Srbije, da posle 13 godina bude vraćen obavezni vojni rok, izazvao je burne reakcije u javnosti, ali i veliku podelu na one koji podržavaju ovu ideju i one koji su protiv nje.

Ovo je 10 ključnih detalja eventualnog vraćanja obaveznog vojnog roka u budućnosti.

1. Opcija A - četiri meseca

Kada je poslednji put, pre nešto manje od dve godine pokrenuta priča o obaveznom vojnom roku, spominjala se mogućnost da on traje od tri do šest meseci.

Sadašnji predlog Generalštaba Vojske Srbije je nešto konkretniji i iznosi četiri meseca, a sve u cilju “podizanja odbrambene sposobnosti vojske kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava”.

Za to vreme bi regruti prošli osnovnu obuku.

2. Opcija B - šest meseci

Po Ustavu svi građani imaju pravo na prigovor savesti i civilno služenje vojnog roka, što je bila veoma masovna pojava u prvoj deceniji 21. veka i jedan od glavnih razloga da 2011. dođe do suspendovanja obaveznog služenja vojnog roka.

Pošto civilno služenje vojnog roka prema zakonu traje za 50 odsto duže od “regularnog”, to znači da bi se vojska civilno služila šest meseci, ako bi redovna trajala četiri meseca.

3. Obuka iz dva dela

Predloženo je da obuka bude iz dva dela - teorijska i praktična. Teorija bi obuhvatala osnove vojne taktike i tehnike, vojno pravo, prvu pomoć i samozaštitu, atomsko, biološko, hemijsku odbranu...

Tokom praktične obuke regruti bi naučili kako se rastavlja i sastavlja oružje, gađa iz različitog pešadijskog naoružanja, prošli bi i borbu bez oružja i samoodbranu, kretanje i maskiranje na bojištu, kopanje rovova i izgradnju zaklona, preživljavanje u prirodi, a u zavisnosti od potreba vojske mogla bi biti sprovedena i dodatna specijalistička obuka.

4. Samo mlađi od 27 godina

U novom predlogu nije naznačeno na koga bi se odnosio obavezan vojni rok, odnosno do koliko godina starosti. Po sadašnjem zakonu na služenje vojnog roka upućuju se regruti od 19 do 27 godina, dok oni koji nisu izvršili na vreme te obaveze mogu da budu poslati i do 30. godine.

- Tu je i pitanje retroaktivnosti. Ako neko ima 27 godina, da li on mora u vojsku ako ona nije bila obavezna kada je, recimo, imao 18 godina - ukazuje profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.

Ipak, oni koji nisu služili vojsku ni civilno, a sada imaju više od 27 godina, verovatno ne bi ni oblačili uniformu.

5. Bez vojnog roka od 2011.

Obavezni vojni rok je ukinut, ili kako zvaničnici vole da kažu suspendovan, 2011. godine. Kao glavni razlog tada je istaknut veoma slab odziv mladih, odnosno činjenica da se većina opredeljivala za civilno služenje bez oružja, ali i želja da vojska bude profesionalizovana.

Od 1. januara 2011. godine na služenje vojnog roka su upućivani samo oni koji su to želeli, dakle dobrovoljci.

U staroj Jugoslaviji vojni rok je počeo od 24 meseca, pa je smanjivan na 18, 15 i konačno 12 meseci.

6. Veoma skup projekat

Ideja o povratku obaveznog vojnog roka aktuelna je već pet-šest godina, ali je pokretana s vremena na vreme. Glavni razlozi što nije realizovana su nedovoljna motivacija mladih, ali i velika finansijska sredstva koja su neophodna za ovaj projekat.Tačna cifra je nepoznanica, ali su se prethodnih godina procene kretale od 100 do 600 miliona evra godišnje, odnosno po jednoj “generaciji”.

Naime, neophodno je sređivanje kasarni, pa oblačenje i ishrana regruta, njihove plate, oružje...

7. Plata 46.000 dinara?

Veliko je pitanje i kolike bi bile plate regruta za vreme obaveznog vojnog roka, što nisu mala sredstva koja je potrebno država da obezbedi.

Vojnici koji dobrovoljno služe vojni rok primaju mesečne naknade, trenutno oko 46.000 dinara, uz vojno zdravstveno osiguranje, putne troškove, smeštaj, ishranu i odeću.

Pored toga, postoji i mogućnost da se nakon dobrovoljnog služenja vojnog roka zaposle kao profesionalni vojnici.

8. Mladi i za i protiv

Bez obzira što Srbija ima dugu vojnu tradiciju i što važi mišljenje da “rado Srbin ide u vojnike”, poslednja istraživanja pokazuju da su mladi, baš oni koji bi trebalo da zaduže vojničku uniformu, skoro potpuno podeljeni.

Za uvođenje vojnog roka u Srbiji je 44 odsto mladih ljudi, protiv je 46 odsto, a neopredeljeno ih je 10 odsto, pokazao je Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih za 2022. godinu. Kako je saopštila Krovna organizacija mladih (KOMS) slični rezultati viđeni su i ranijih godina.

9. Nije “srpski izum”

Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka definitivni nije “srpski izum”. Da li zbog trenutne situacije u svetu i mnoštva ratnih sukoba, samo poslednjih dana o ovome se ozbiljno diskutovalo u susednoj Crnoj Gori, ali i Nemačkoj!

Obavezan vojni rok trenutno imaju zemlje poput Grčke, Norveške, Finske, Švedske, Estonije, Austrije, Švajcarske, Ukrajine, Danske, Gruzije, Rusije, Belorusije, Litvanije, Kipra, Turske...

Sistemi po kojima se taj rok odslužuje se veoma razlikuju, od onih rigidnijih pa do potpuno liberalnih verzija.

10. Pogodnost za regrute

Vojni analitičari su jedinstveni u stavu da bi mladi mogli da se privuku samo ukoliko bi imali određene benefite od svog četvoromesečnog boravka u vojsci.

Na primer, da imaju prednost prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima, da poslove privatnog obezbeđenja ne mogu da obavljaju oni koji nisu služili vojsku, da oni koji su služili vojsku imaju beneficije u zdravstvenoj zaštiti, korišćenju kredita i slično.

