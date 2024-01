DŽAMBA I ARKAN BILI ZAJEDNO U ZATVORU? Neispričana priča beogradskog asfalta: Da li je Ražnatović umešan u ubistvo Džejevog druga

Džamba u filmu Nedelja izrazito se razlikovao od ostalih Džejevih drugara, iako u mahu nije bio u dobrim odnosima sa Džejom.

Kako god, Džambo je odisao netrpeljivošću, nestrpljenjem i hrabrosti koju i svi koji su ga poznavali potvrđuju.

Sagovornik Kurir televizije bio je Predrag Popović Gane, kada je opisao nit koja je povezivala Željka Ražnatovića Arkana i pomenutog čoveka iz podzemlja devedesetih godina.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Upoznavanje sa Suljom i odnos sa Arkanom

Bile su tu priče o odnosu Arkana i Džambe, da se nisu podnosili, da je Čak i Arkan uvršćen u njegovo bogatstvo, pa me zanima da li vi znate kakav je bio njihov odnos?

- Pa bio je loš, koliko se ja sećam. Ne znam zbog čega, šta je to smetalo jednom drugom, ali ja mislim da je više smetalo Arkanu što je on bio uvek, dok su bili u domu, na primer u Valjevu, to sam čuo od Džambe, da ga je branio od drugih. Možda je to neki kompleks, ne znam. Mislim, nisam se družio s njima. Ustvari, njih dvojica se nisu ni družili kada su izašli iz Valjeva, ali je bio problem uvek gde god se pojavljivao Arkan, on je naglas vređao. Kao da je tu. I drao se i ona. Tako je i završilo. Onda su ga tamo, valjda ja nisam bio tu, to sam iz priče čuo, da su ga pokupili iz Beograđanke, valjda sa šestog sprata, tu je bio kazino, prebili ga njegovi neki telohranitelji, odveli u Erdut i tu je ostalo.

Priče o Arkanu

Potom je spomenuo scenu kada je Džambo bivao sahranjem u živome betonu, ali je Gane samo spomenuo ono šta je načuo:

- Evo, to su sve priče. To su priče, niko nije dao izjavu da je video, da li je on pokopao. To su priče. A najveća priča, ja mislim da je tad i poslao tu ekipu, kad je on valjda u kazinu na Cvetnom trgu, koji je držao Usa iz Zemuna, a držao je i sliku, valjda i on, i valjda je u Valjevu bio, pa je bio dobar s Arkanom, i onda je Džambo pijan sišao dole, i kad je video, uzeo je pištolj i pucao u sliku, i valjda je povod bio to, da ga skloni.

