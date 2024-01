DETE SAM VIDELA KAD SMO DONELI ODEĆU ZA NJEGOVU SAHRANU Ispovest nesrećne porodilje: Nikome nisam dala pristanak DA GA NE VIDIM

Od ogromnog "hvala" svim ginekolozima i akušerima koji majkama pomažu da na svet donesu bebe, do još većeg "stop" akušerskom maltretiranju svima koji u porođajnoj sali učine da muke porodilje budu još veće i gore.

To je raspon reči namenjenih onima koji časno i profesionalno rade svoj posao i onima koji treba da posramljeno skinu beli mantil. Jedne i druge ne stavljamo u isti koš i nikada nećemo osuditi celu profesiju. Krivci imaju ime i prezime, ali ni profesija ne treba da ćuti i da štiti neodbranjivo.

Maja Simeunović progovorila je o svom najbolnijem danu:

- Sećam sa da sam se probudila iz totalne anestezije i pitala gde mi je dete, a oni su rekli da je preminulo. Odmah su mi dali da potpisujem neke papire da sam dala pristanak da ne vidim dete. Ja sam rekla da nisam dala takav pristanak, a oni su mi rekli da je dete već transportovano. Vi se nalazite u najvećoj životnoj boli, a oni gledaju kako da se pravno zaštite - rekla je Simeunović i dodala:

foto: Kurir televizija

- Svi smo bili zavijeni u crno, cela porodica. Svoje dete sam prvi put videla kad smo mu doneli odeću za sahranu i drugi dan na samoj sahrani. Sa tom traumom možete da naučite da živite, ali oni nikad ne prestaje. I dan danas se pitam gde sam pogrešila, a izgleda da sam pogrešila u tome što sam verovala lekarima.

Miljković je konstatovala da je za porođaj potrebno izvršiti temeljnu pripremu:

foto: Kurir televizija

- Sve nas upućuje na to da se treba dobro pripremiti jer su to najznačajniji događaji u životu svakog muškarca i žene. Ne mislim samo na fizičku pripremu. Treba voditi računa i o izboru porodilišta. Mnoge žene misli da je babica najvažnija za porođaj. To je nekad bilo tako. Babica ne može biti agresuivna kada je porođaj u pitanju. Ako nešto krene kako ne treba ona će pozvati lekara.

Macura je komentarisala uzdržanog ginekologa po pitanju teme akušerskog nasilja:

foto: Kurir televizija

- Imala sam prilike da u jednoj emisiji gostujem sa samo jednom profesorkom ginekologije Univerziteta u BeogradU. Mali je broj ginekologa koji danas izlaze u javnost. Postoji i pretpostavka nevinosti. Činjenca, međutim da su mnoge žene izašle u javnost već dovoljno govori o tome da su se prekoračile sve mere i da je došlo do zloupotrebe službenog položaja. m

