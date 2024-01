NADA MACURA ZA KURIR: Lekari ne mogu da razgovaraju sa pacijentima kao s nekim na autobuskoj stanici! Svi treba da prođu OVAJ test

Sudbina Marice Mihajlović kojoj je beba umrla nekoliko sati posle rođenja u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, uznemirio je Srbiju, pokrenuo brojna pitanja, ali i ohrabrio mnoge žene sa sličnim iskustvima da izađu u javnost i otkriju traume koroz koje su prošle.

foto: Nemanja Nikolić

Ali tri godine pre Marice Mihajlović, jedna žena iz Šapca, Milica Filipović, javno je govorila o paklu kroz koji je prošla tokom trudnoće. Njen slučaj još nema epilog.

foto: Printscreen Facebook

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizijie gostovale su prim. dr Nada Macura i prof. dr Ivana Stašević Karličić.

- Pre svega bih rekla da mi taj pojam akušersko nasilje nije nekako ni pravno ni medicinski konstruisan. Takođe, kada je sve u redu beba može da dođe i sama na svet kao što je bilo nedavno u Bogatiću. Razlog je u kulturi svakog lekara. Ne znam koliko su lekari željni tog belog mantila i slušalica, pa samo iz tog razloga ulaze u svet medicine - rekla je Macura i dodala:

foto: Kurir televizija

- Mislim da bi neki testovi bili dobar korak da se utvrdi da li neko zaista može da bude lekar odnosno da li ima dovoljno empatije prema pacijentu. Ne može svako da bude lekar. Prvo morate da volite ljude. Drugo, morate imati jednu opštu kulturu i ne možete sa pacijentom razgovarati kao na železničkoj ili autobuskoj stanici.

Stašević Karličić je ocenila da je reč o širem problemu:

foto: Kurir Televizija

- Postavlja se pitanje da li na ovaj način treba da se govori o ovim stvarima, pogotovo s obzirom na to da neki to koriste za politikantske manipulacije. Postoji problem i on nije vezan samo za ginekologiju i akušerstvo. To je samo tema koja je emotivno više ispunjena i više nas emocionalno angažuje jer se radi o majci, deci i novom životu. Lek za to nije u ginekologiji, već generalno u medicini tj. u hijerarhiji. Da se ne lažemo hijerarhija se izgubila. Druga stvar su standardi koji moraju da se uvedu i da se poštuju na svim nivoima. Uz standarde idu i procedure. One ne leče samo zdravlje pacijenata već su i u interesu lekara i drugih medicinskih radnika.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud