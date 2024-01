"AKO MALO POMERITE SONDU SA STOMAKA, MOŽE BITI OZBILJNO!" Ginekolog o proceni potrebe za carskim rezom JEDAN PARAMETAR JE KLJUČAN!

U jutarnjem program Kurir televizije na tamu traumatičnih porođaja i akušerskog nasilja gostovao je dr Borislav Antonijević, ginekolog.

Konstatovao je da nema opravdanja za loš medicinski tretman:

foto: Kurir televizija

- Ni za jedan loš tretman nema opravdanja. Sad se postavlja pitanje da li ćemo medicinu kao i jedan od najlepših događaja u životu svake osobe, a to je rođenje deteta, posmatrati kao statistiku ili onako kako bi trebalo da ga posmatramo. kao najsrećniji događaj. Procenti problema tokom porođaja su jako mali. Kada tako pogledamo to je sasvim u redu. Problem je što kada se nekome dese poteškoće prilikom porođaja, njemu procenat raste na 100 odsto. 24 godine sam u ovom poslu i u istoj ustanovi. Prvih 5 godina proveo sam stalno u porodilištu. Božjom voljom nisam imao neki veći problem. Najvažnije je da trudnica shvati da smo mi uradili sve što je u našoj moći da bi došlo do rođenja zdravog deteta.

Na pitanje zašto dolazi do odbijanja da se uradi carski rez kada je to potrebno uraditi rekao je:

foto: Kurir televizija

- Imamo tri stepena donošenja odluke za operativni završetak porođaja. Prva su takozvani zakazani carski rezovi koji se donose na osnovu medicinske indikacije. Kada postoje deformiteti karlice i disproporcije između veličine bebe i karlice i kada se ustanove određene bolesti trudnice. U tom slučaju odluka se odnosi pre samog porođaja.

foto: Shutterstock

- U toku samog porođaja postoje tačni parametri. Svuda je problematično kada ne postoji sistem ili kada on postoji ili se nepoštuje. Gleda se kako napreduje širenje grlića materice. Porođaj kod prvorotke nije produženi porođaj ni kada traje 18 sati. Lekari koji dugo rade u porodilištu mogu to tačno da procene. Svakako je pre porođaja jako bitna procena veličine deteta. Mi to sada radimo ultrazvukom. Vi to dobijate stavljanjem sonde na stomak. Ako malo pomerite tu sondu podaci mogu da budu netačni. Ako greško procenimo da je dete veće neće biti problema ako se i uradi carski rez, ali ako se greškom proceni da je manje to može biti ozbiljan problem.

