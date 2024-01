"MOŽDANI ČIP ILONA NIJE PRVI? SRBI PREDSTAVILI IDEJU PRE 6 GODINA!" Eksperti: Revolucija je samo zbog toga što je objavio svima

Otvaramo poglavlje u medicinskoj istoriji - Ilon Mask, preduzetnik i vlasnik kompanije "Neuralink", najavio je revolucionarno otkriće: prvi čip je uspešno ugrađen u ljudski mozak.

Ovaj izuzetan korak ka povezivanju tehnologije i ljudskog uma donosi sa sobom obećanje da će pomoći osobama koje se suočavaju sa složenim neurološkim stanjima. Čovek koji je postao prvi dobrovoljac za ovaj eksperiment trenutno se uspešno oporavlja.

Projekat "Neuralink" postavlja osnovni cilj - stvaranje veze između ljudskog mozga i računara. Prvi proizvod koji proizilazi iz ovog pionirskog poduhvata mogao bi se nazvati "Telepatija", a cilj mu je omogućiti kontrolu telefona i računara isključivo mislima.

Goran Marjanović, samostalni istraživač, i Nikola Jagodić, marketinški stručnjak, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovom revolucionarnom otkriću.

- Revolucionarno sigurno jeste, ali mene to nije iznenadilo zato što je Ilon Musk zapravo raspisao konkurs za dobrovoljce koji bi prihvatili da im se to ugradi, tako da je ovako nešto bilo očekivano. Eto, sad je to i realizovano. Ta tehnologija, nije to nešto potpuno novo. Zvuči malo ovako bombastično. Jedino što je tu revolucionarno, to je ta direktna ugradnja tog čipa u mozak, tako da ima direktan kontakt sa strukturom moždanih ćelija. Drugim rečima, po meni ostvarena je mnogo bolja rezolucija u mogućnosti kontrolisanja određenih segmenata, ali pazite što je opasno, i prijema odgovarajućih informacija - rekao je Marjanović i dodao:

foto: Kurir televizija

- To je tehnologija koja omogućuje invalidima da mogu da rade i koriste delove organa. Kada je došlo je do prekida tih nekih neuronskih informacija, tokova i ne mogu da koriste ruke, noge. Sada to može da se malo stimuliše i pomogne. Dakle, zdravstveno to može da bude izuzetno velika korist da invalidi kontrolišu delove svog tela koje inače ne mogu. Ali i obrnuto, da se uzima i dolazi do određenih informacija koje mogu pomoći kod postavljanja neke dijagnoze ili preduprediti neke bolesti. Dakle, jedna velika korist u toj oblasti medicine, a Boga mi u drugim segmentima. Da ne pričamo o tome šta je sve moguće, da čovek svojim mislima kontroliše i upravlja. Ako si ti u stanju da mislima kontrolišeš računar, to je jedan kvantni skok u toj oblasti.

Jagodić se složio sa Marjanovićem.

- Ovo je daleko od revolucije, u smislu nove ideje, ova ideja je stara. Pre 5 do 6 godina sam bio na jednom startap takmičenju u Srbiji gde je jedna ekipa momaka iz Srbije predstavljala ovu ideju. Ja ne znam šta se sa njima desilo, i šta se tačno dogodilo s tom kompanijom koja je bukvalno istu stvar radila. Kasnije sam saznao za Španiju i za Barselonu, da zapravo postoji ekipa koja već to dugo radi. Kada Mask uradi nešto, to se jako dobro spinuje. Tako da moramo biti pažljivi svaki put kada vidimo da Mask nešto uradio, ako zaista želimo da se udubimo u to šta je on napravio, mi ćemo jako brzo pronaći informacije da to već negde postoji, da je to već uređeno. Tako da je revolucija to što je on to objavio svima, celom svetu, da će to sad biti moguće, ali dalje ne znamo da li će biti moguće. Tek sad čekamo šta će biti od celog ovog procesa - rekao je Jagodić.

foto: Kurir televizija

