OVO JE SRBIN KOJI JE 9 PUTA PREVARIO SMRT! Svedočenje Vlade pekara za Kurir koga ni MOŽDANI UDARI, NI KAMION NI LIFT NISU UBILI

U svom kraju je poznat kao Vlada pekar sa devet života.

Naime, 83-godišnji Vlada Milosavljević iz Donjeg Dušnika skoro svakog meseca proslavlja svoj drugi rođendan, odnosno dan kada je za malo izbegao smrt.

A takvih situacija, kaže, bilo je mnogo. Od moždanog udara do kamiona punog peska koji mu je bukvalno prešao preko leđa, pada u otvor još nedovršenog lifta, upadanje u reku ili kanal sa visine od pet metara.

- Drugi rođendan mi je bio kada me kamion zgazio 4. aprila 1974. godine. I taj sam slavio više puta, imao goste i sve. Rođak i ja smo natovarili kamion šoderom iz Morave kod Rusne i krenuli kući kada se kamion pokvario i to na uzbrdici. Na njegov nagovor postavio sam neko kamenje ispod točkova, a on je počeo da popravlja kamion. Prišao sam da mu pomognem, kada je kamion krenuo u rikverc. Rođak se izmakao, ali meni je točak uhvatio džemper i bacio na asfalt. Točak kamiona je prešao preko mojih leđa - rekao je Vlada.

02:24 VLADA PEKAR SA DEVET ŽIVOTA! Poslušajte NEVEROVATNE situacije u kojima jeizvukao živu glavu: Slavim sve te rođendane

Taj udes je preživeo s polomljenom karlicom zbog čega je dva i po meseca morao da leži nepomičan u gipsu, ali se oporavio bez ikakvih posledica.

Pad u otvor od lifta u fabrici u Donjem Dušniku u kojoj je radio nakon što je zatvorio pekaru, sa visine od oko tri metra, preživeo je 1994. godine sa dva polomljena rebra.

- Padao sam više puta dizao se. Lift još nije bio postavljen, pa smo kroz otvor prebacivali radne stolove iz prizemlja na sprat. Da ne bi ogulili zid pored povlačio sam se unazad, sve bliže i bliže otvoru i na kraju sam upao u njega. Kolege iz fabrike počele su da viču: "Pade Vlada", pa su oni koji su bili dalje od lifta pomislili da je Vlada Srbije podnela ostavku.

foto: Kurir televizija

Taj pad u kanal pre tačno 10 godina ostao mu je u posebnom sećanju jer mu je život spasio komšijski pas Crni.

- Nakon što sam obišao kuću svoje ćerke i zeta pošto nisu bili u to vreme u selu, spustio sam se u naše dvorište iza kuće da bi zatvorio kokoške u kokošarnik. Međutim, okliznuo sam se na snegu i pao u kanal koji vodu iz reke odvodi do bašti u polju - rekao je Milosavljević.

U kanal je pao na leđa i tako ostao. Nije mogao da se pomeri, a voda u kanalu zbog njega nije mogla da otiče.

- Nivo vode je brzo porastao i voda je počela da mi prelazi preko lica, da mi ulazi u usta. Okretao sam glavu i počeo da dozivam u pomoć, ali me niko nije čuo, osim Crnog. Dotrčao je do mene i počeo da laje, a onda je otrčao da ulaznih vrata naše kuće i tamo lajao. Nekoliko puta je trčao od mene do ulaznih vrata i sve vreme je uznemireno lajao. I tako, dođe snajka, i još jedna žena, i dignu me. A doduše, tu sam malo i popio, da budem ravan - priseća se Milosavljević.

foto: Kurir televizija

Vlada je takođe preživeo i 2 moždana udara.

- Dva moždana udara sam imao. Sećam se, bilo je pa prošlo. A slavio sam doduše svaki taj rođendan. To je Vlada s mnogo života, devet, deset, koliko ne znam ni sam - rekao je.

foto: Kurir televizija

Danas je, kaže, dobrog zdravlja, ne pije lekove, a jedino se žali na bol u nogama, pa zbog toga koristi štap. Svojim rođendanima, a najviše onom pravom, na Božić, raduje se zajedno sa ženom, decom i šestoro unučića i dve praunuke.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

08:20 NE VIDI ALI ČITA, PIŠE, RADI SEOSKE POSLOVE, A TEK KAD ZAPEVA! Upoznajte Dragana Popovića iz Lunovog sela, ČUDO OD ČOVEKA