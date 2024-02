ONO ŠTO JE PAS NERON OTKRIO NI JEDAN CARINIK NE BI: Nanjušio sumnjivu stvar u rancu mladića, sakrivenu na originalnom mestu! FOTO

Uprava carina među svojim zaposlenima ima i dva psa, koji su carinicima dobri saveznici u sprečavanju krijumčarenja duvana i narkotika. Jedan od njih, umiljati belgijski ovčar Neron sinoć je još jednom pokazao svoje nenadmašne veštine.

foto: Instagram/carina_srbije

- Pronaći džoint u kifli bilo bi skoro nemoguća misija, da carinici nemaju svoje krznene kolege istančanog njuha na koje uvek mogu da se oslone. Carinski pas Neron je tako sinoć na Batrovcima nepogrešivo detektovao sumnjivi sadržaj u rancu jednog 22-godišnjeg putnika… - objavila je Uprava carina na društvenim mrežama.

Originalna ideja

Uz objavu je priloženo i nekoliko fotografija na osnovu kojih se vidi da je spomenuti džoint mladić pokušao da sakrije u kifli.

foto: Instagram/carina_srbije

Domišljata ideja, moguće da se u potrazi za ilegalnim stvarima mnogim carinicima na granici ne bi dalo da otvaraju baš svaki sendvič ili kiflu koju nose putnici, ali zato psu Neronu ništa ne može promaći!

1 / 5 Foto: Instagram/carina_srbije

Podsetimo, pored bejgijskog ovčara Nerona u carinici u službi imaju i Heru iste raste. A kada ih na graničnim prelazima širom Srbije ugledate verovatno ćete poželeti da ih pomazite, ne sluteći da su upravo ova dva psa glavni saveznici carinskih službenika u sprečavanju krijumčarenja cigareta, duvana i narkotika.

Kako je Kurir ranije pisao, Neron i Hera izgledaju kao i svi drugi psi, veselo mašu repićima i slušaju svoje vlasnike. Međutim, kada tokom carinske kontrole dobiju naredbu, oni postaju službenici Uprave carina, a zahvaljujući nepogrešivom njuhu i ozbiljnoj obuci koju su prošli, pronalaze velike količine švercovane robe.

Odlično istrenirani

Neron i Hera su reporterima Kurira svojevremeno demonstrirali kako pronalaze cigarete. Njihovi vodiči su u automobil sakrili duvan, pa pustili pse da ga traže. Ovčari su po dolasku do automobila počeli da se vrte, a kada su stigli do gepeka, skočili su i zagrebali branik. To je bio siguran znak da se unutra nalazi skrivena roba.

foto: Carina Srbije

- Postoje dve vrste reakcije, aktivna - kada oni počnu da grebu ili laju i pasivna - kada psi samo sednu i markiraju mesto. Veoma dobro su istrenirani i do sada se nije dogodilo da im pažnju skrene miris hrane - objasnio je tada za Kurir Ivan Pejović, načelnik odeljenja za suzbijanje krijumčarenja.

