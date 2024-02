Najaktuelnija vest iz hronike tiče se potvrde optužnice protiv Uroša B iz Smedereva, koji je osumnjičen za ubistvo devetoro ljudi u selima Dubona i Malo Orašje.

Inicijativu za prikupljanje pomoći ranjenima i njihovim porodicama u Malom Orašju i Duboni pokrenuo je Jovan Mitrović. On je istračao 96 km od Malog Orašja do Dubone za dva dana, kako bi prikupio novac za ove porodice.

U trenutku masakra je ostao bez rođenog brata i brata od strica, kao i bez nekoliko drugara sa kojima je odrastao. Da bi pomogao porodicama čiji su članovi bili ranjeni, pokrenuo je humanitarnu akciju.

01:46 MISLIO SAM DA ĆU PRIKUPITI DO MILION DINARA Jovan izgubio brata u masakru, pa pokrenuo humanitarnu akciju: Iznenadio sam se!

- Moja ideja i moja najveća motivacija je bila ta što je moj pokojni brat Petar imao želju da ide na hodočašće do Manastira Tumane. I ja sam, da bi meni bilo i mojoj porodici malo lakše, posle svega ovog dešavanja da uradim to da istračim od spomenika gde su oni poginuli do Manastira Tumane. I ujedno prikupim novac za ranjene u mom selu i u Duboni. Nisam osetio teret tokom trčanja i to zato što sam motiv po sebi mi je dao snagu da ja uopšte ne mislim o teretu i da li ću moći to uraditi - rekao je Mitrović, pa nastavio:

- Put je bio 96 km, skoro 100 km. Krenuo sam sa spomenika gde su oni poginuli, ujutru u 9 sati. U dve etape sam trčao, u dva dana. Prvi dan sam prešao 50 km, drugi dan mi je ostalo 46 km. Tako da prvi dan je bilo dosta lakše nego drugi. Prvi dan nisam osetio teret, a drugi su me u nekom trenutku i stigle emocije i sve. U nekim trenutcima sam čak i trčao i plakao, ali nisam odustajao. Posle toga kad sam stigao u manastir, osećaj je bio fenomenalan gde sam ja se stvarno emotivno rastrojao i počeo da plačem i nisam mogao doći k sebi.

Jovan poznaje porodice čija su deca bila ranjena u krvavom piru koji se dogodio u noći između 4. i 5. maja. Neke od porodica su u teškoj situaciji, pa im je bila potrebna pomoć.

- Nisam stvarno znao da će odaziv ljudi biti toliko veliki i sam sam se iznenadio kada sam video koliko je prikupljeno novca posle toga. Da bi meni, da za nekog učinim nešto tako, bilo i lepo i da se ja lepo osećam i njima je bilo lepo što sam ja to uradio za njih. U toj akciji je prikupljeno 6.400.000 dinara. Što sam se ja nadao da ću prikupiti je bilo oko 500.000 dinara do milion - rekao je Mitrović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:55 Meštanin sela Dubona