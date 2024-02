DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA OVU NEDELJU: Čekaju nas natprosečne temperature i preko 20 stepeni, a onda od ovog datuma OBRT!

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo vreme i uglavnom sunčano sa najvišim temperaturama od 15 do 21 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Tokom jutra na severu i istoku zemlje umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak zapadni. Najniža temperatura od minus jedan do devet, a najviša od 15 do 21. U Beogradu nakon umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od šest do devet, najviša oko 18 stepeni. U Srbiji i narednih dana biće toplo vreme s dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine - navode iz RHMZ i dodaju da se porast dnevnih temperatura očekuje do 10. februara.

foto: Petar Aleksić

Prognoza za Beograd pet dana Ponedeljak -9/18 , malo i umereno oblačno

, malo i umereno oblačno Utorak 7/18 , pretežno sunčano

, pretežno sunčano Sreda 7/19 , pretežno sunčano

, pretežno sunčano Četvrtak 8/19 , pretežno sunčano

, pretežno sunčano Petak 9/21, pretežno sunčano

- Minimalne vrednosti od -3 do sedam stepeni, a maksimalne u većini mesta od sedam do 15, a lokalno i preko 20 stepeni Celzijusovih. Priliv toplog vazduha iz regiona Sredozemlja i sa Pirinejskog poluostrva će biti intenzivan, što će usloviti znatno više temperature u odnosu na prosek u prvoj dekadi meseca.

Naglašavaju i da se nakon prve dekade meseca očekuje promena vremena.

foto: Petar Aleksić

Najhladniji i najtopliji februar Prema podacima RHMZ najhladniji dan bio je 11. februara 1929. godine kada je u Beogradu izmereno -25,5 stepeni. Najtoplije je bilo 3. februara 1899. kada je izmereno 24,5 stepeni. Što se tiče visine snežnog pokrivača rekord je zabeležn 3. febrara 1962. godine kada je u prestonici izmereno čak 80 cm snega.

- Jačanje ciklonske cirkulacije i priliv hladnijeg vazduha usloviće česta zahlađenja sa padavinama (i kišom i snegom), pa ponovo treba očekivati povremena stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima, naročito u drugoj polovini meseca. Česta naoblačenja usloviće mesečni suficit padavina - prognozira se između 40 i 70 mm u nižim predelima i oko 80 mm na planinama. U nizijama treba očekivati i do tri ledena dana sa najvećom verovatnoćom pojave između 15 i 20. februara.

Bonus video:

06:05 ZIMA NIJE PROŠLA, OČEKUJTE USKORO BAR 30 CM SNEGA! Meteorolog Todorović upozorio: Za 10 dana očekujte VREMENSKI PREOKRET