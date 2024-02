TEMPERATURA SKAČE DO 20 STEPENI: RHMZ najavio natprosečno toplo vreme! Kiša danas moguća u 3 DELA SRBIJE

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, a od podneva se na zapadu i jugozapadu očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kiša se ujutro i pre podne očekuje ponegde u Banatu, Braničevskom i Borskom okrugu. Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a na severu i istoku Srbije povremeno i jak.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od minus dva do tri stepena, a najviša dnevna od devet stepeni na jugu i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini.

I u Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar koji će sredinom dana povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od nula do tri, a najviša dnevna oko 12 stepeni Celzijusa.

Natprosečno toplo

U sutra i tokom sledeće sedmice biće natprosečno toplo sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 15 do 20 °C, a jutarnji mraz će biti samo lokalna pojava.

foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U nedelju toplije u odnosu na subotu uz malu do umerenu oblačnost i sunčane periode. Samo će na istoku Srbije biti oblačnije u toku prepodneva sa mogućom kratkotrajnom slabom kišom, a popodne i na istoku sa sunčanim intervalima. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 12°C na jugoistoku do 17°C u Valjevu i Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U ponedeljak toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost i moguću kišu na severu Srbije. U utorak još toplije i preovlađujuće sunčano. Maksimalna temperatura će dostizati 20°C na zapadu Srbije. Toplo vreme za ovo doba godine se zadržava do kraja sedmice uz neznatno nižu temperaturu u sredu i četvrtak, a za idući vikend ponovo blizu 20°C ponegde.