MNOGI ĆE OVIH DANA IMATI OVE SIMPTOME: Lekari otkrili o čemu se radi! Na jednu stvar treba obratiti pažnju

U Srbiji će sutra biti natprosečno toplo vreme i uglavnom sunčano sa najvišim temperaturama od 15 do 21 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Lekari upozoravaju da su zbog prolećnih natprosečnih temperatura usred zime najugroženiji srčani bolesnici, ali i osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem, kao i meteoropate.

- Tokom jutra na severu i istoku zemlje umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak zapadni. Najniža temperatura od minus jedan do devet, a najviša od 15 do 21. U Beogradu nakon umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od šest do devet, najviša oko 18 stepeni. U Srbiji i narednih dana biće toplo vreme s dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine - navode iz RHMZ i dodaju da se porast dnevnih temperatura očekuje do 10. februara.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, kaže za Kurir da ovakvo vreme utiče na organizam, raspoloženje i psihu čoveka.

- Kod hroničnih bolesnika zbog visokih temperatura dolazi do širenja krvnih sudova i oni to jako teško podnose. Ljudi će imati problema sa spavanjem, glavoboljom, a najbitnije je pridržavati se terapije. Ovaj period godine je najgori za zdravlje, boravak iz toplog u hladno, temperaturne oscilacije, imunitet nam oslabi, podložniji smo infekcijama i virusima. Tokom januara i februara obično bude i veći broj smrtnih slučajeva zbog svega zbog toga. Domovi zdravlja su puni.

RHMZ Biometeorološka prognoza - Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim daljim porastom temperature vazduha - navodi se na sajtu RHMZ.

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović je za Kurir rekao da ipak većini respiratornih virusa pogoduje hladno i suvo vreme.

- Kada su vlažnost i temperature niske ovi virusi mogu duže da opstanu, to se odnosi na aerosoli, dok oni koji se prenose kapljičnim putem mogu i dalje da se šire, dovoljna je jedna kapljica koja može da preleti za deo sekunde. Vremenske prilike na svaku bolest utiču individualno.

