ZBOG OVE TRI STVARI SRBIJI PRETI NOVA EPIDEMIJA! Dr Snežana Rsovac za Kurir TV: Vakcinacija dokazano pruža dobru zaštitu

Epidemija malih boginja izbila je u Rumuniji, BiH i okruženju prošle godine, a lekari u Srbiji strahuju da će se zaraza brzo proširiti i ovde.

Ovaj izuzetno zarazni virus izaziva groznicu, kašalj, zapaljenje pluća, a najbolji način prevencije je vakcinacija.

Dr Snežana Rsovac, specijalista dečje pulmologije u dečijoj klinico "Tiršova", za jutarnji program Kurir televizije apelovala je na roditelje da vakcinišu decu kako ne bi došlo do proširenja zaraze.

- Prevencija postoji već dugi niz godina, desetinama godina se meri i pokazala je apsolutno da kada se obuhvat postigne dovoljan, pruža dobru zaštitu. Zato što smo i gledano prema Batutovim podacima imali u prethodnih 20-tak godina smanjenje broja obolelih od velikog kašlja, gledano po godinama, sve do ove godine kada je nastupio jedan nagli skok u oboljevanju. A to se podudara ujedno i sa tri stvari. Prvo, nedovoljno dobar obuhvat, mi imamo smanjenu revakcinaciju, pogotovo prvu revakcinaciju u drugoj godine života, na ispod 85%. Drugo, kovid i sve ono što je pratilo to zatvaranje, onemogućilo je da se možda roditelji odluče da dovedu decu u ustanove zdravstvenog sistema i da tamo prime vakcinu. Iako je to potpuno odvojeno, dispanzeri za zdravu decu su odvojeni od onih za bolesnu decu i nema bojazni da se tamo zaraze. I na kraju mi imamo sada i mogućnost da brzo dijagnostikujemo sumnjive slučajeve na veliki kašalj, ne samo serologijom ili ranije kultivisanjem, već PCR metodom koja je brza, efikasna, veoma pouzdana - rekla je Rsovac.

Reporterka Nevena Milošević je navela da su mnogi roditelji nepoverljivi kada je reč o ovim vakcinama, baš zbog toga što se mere vakcina dovode u vezu sa autizmom.

- Nema opravdanja za takvo razmišljanje, da je naučni rad koji je bio opravdan objavljen u Lancetu, apsolutno demantovan. Da su nakon toga danske studije sa hiljadama dece pokazale da apsolutno nema nikakve povezanosti u pojavi autizma koji se najčešće i otkriva negde u trećoj godini života sa primljenom MMR vakcinom. A sa druge strane mi imamo nazad takođe već više od 3 do 4 decenije primenu vakcina na velikom broju dece širom sveta i veoma se pažljivo prate neželjeni događaji koji se javljaju nakon vakcinacije i moguće posledice od vakcina. Mi smo vrlo otvoreni, to možete videti na svim zvaničnim sajtovima i najčešće neželjeni događaji ili komplikacije su lokalnog karaktera nakon primljenih vakcina tipa manja temperatura, otok bolnosti u predelu davanja, nekada blaži simptomi od bolesti od koje je dete vakcinisano - istakla je Rsovac.

