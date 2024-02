I SAM SAM NEDAVNO POBEDIO RAK: Prestolonaslednik Aleksandar O SVOJOJ BORBI I PODRŠCI ROĐAKU ČARLSU! Evo koji je karcinom imao

„Duboko zabrinut zbog nesrećnih prilika koje su, na žalost, zadesile mog dragog rođaka i prijatelja, kralja Čarlsa III, a podstaknut njegovom hrabrošću da, uprkos bolesti, informacije o svom zdravstvenom stanju podeli sa svojim narodom, šaljem sledeću poruku podrške, ali takođe i razumevanja i saosećanja. Ljubav i briga svih nas koji ga poznajemo, kao i njegovog naroda, svih koji duboko brinemo za njega, pruža podršku njegovom veličanstvu da istraje i dobije ovu najvažniju bitku. Vest da je bolest u ranoj fazi daje velike nad, saopštio je prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. i dodao:

Nesrećne reči: „karcinom“ nikako nisu nešto što bilo ko želi da čuje. O tome mogu da govorim i i sa lične strane, jer odlično znam kako se osećate kada ih čujete. Kako je to zastrašujuće i užasavajuće i za porodicu takođe, kako se sva osećanja pomešaju i ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. Mogu o tome da pričam, jer sam i sam nedavno pobedio rak. Izbegavao sam da o tome govorim javno, jer je to lična stvar koja se tiče samo moje porodice i mene, ali otvorenost Kralja Čarlsa po pitanju svog zdravlja me navela i ohrabrila da i ja podelim svoje iskustvo

- Delim to sada sa drugima, jer ovakva vest, iako tragična, može da podstakne ljude da preduzmu korake i povedu više računa o svom zdravlju. Statistike već sada pokazuju da je, kada se nedavno čulo za prethodno probleme koje je Njegovo Veličanstvo imao sa prostatom, broj preventivnih pregleda u Ujedinjenom Kraljevstvu znatno porastao. Zato bi ljudi i trebalo da čuju i moja iskustva, da uvide kako je to nešto što može svima nama da se desi. Ali kada smo odgovorni prema sebi, ishod može biti dobar.

U decembru prošle godine saznao sam da imam rak prostate u ranoj fazi. Godinu dana ranije, bio sam na redovnom pregledu, doktori su uradili kontrolu magnetnom rezonancom i uočili nešto sumnjivo. Urađena je biopsija i tada je sve bilo u redu. Godinu dana kasnije, iako nisam osećao nikakve probleme, magnetna rezonanca je ponovo pokazala slike koje su zabrinule lekare, ali ovoga puta rezultati biopsije su pokazali ono od čega svi strahujemo. U tom trenutku, bio sam prestravljen. Ali nisam bio sam. I ne govorim samo o porodici i prijateljima koji su znali i pružili podršku, a koja mi je toliko značila i ne može se opisati rečima, već i o svim drugim ljudima koji se bore sa ovom bolešću. Nakon dijagnoze, striktno sam slušao uputstva i pratio sve korake koje su lekari od mene zahtevali da preduzmem, uradio sve potrebne pretrage pre intervencije, otišao na operaciju, obavio sve obavezne kontrole posle intervencije i na kraju svega od svog doktora čuo najradosnije reči – „Sada je sve u redu" - naveo je prestolonaslednik..

Odlučno planiram da i ubuduće nastavim sa redovnim lekarskim kontrolama, a apelujem na sve da se ugledaju na ovaj primer i učine isto. Budite odgovorni prema sebi, slušajte savete lekara i pazite na svoje zdravlje, čuvajte ga i negujte kao najveće bogatstvo i dar koji ćete ikada dobiti. I da zaključim, nadam se svim srcem da će i njegovo veličanstvo kralj, moj dragi prijatelj i rođak, takođe pobediti.”