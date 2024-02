Odluka Komisije za žalbe

Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 25. januara 2024. godine, jednoglasno je donela odluku:

- Serijom tekstova, označenih kao "Dosije Braunović", objavljenom od 15. novembra do 2. decembra 2023. godine, dnevni list Kurir i portal Kurir.rs prekršili su tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i tačku po kojoj je s novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina, prekršili su tačku 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti, prekršili su tačke 1 i 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar, pre svega, odgovoran prema svojim čitaocima, slušaocima i gledaocima i tu odgovornost ne sme da podredi interesima drugih, a posebno interesima izdavača, vlade i drugih državnih organa, odnosno, po kojoj je obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga da proglasi krivim do izricanja sudske presude. Prekršili su tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa s dužnom profesionalnom pažnjom, kao i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, jer mora da vodi računa o tome da izvori informacija često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima, kao i da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži, a prekršili su i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše. - Na osnovu žalbe Igora Braunovića, direktora JP "Srbija šume", Komisija je zaključila da je čak osam tekstova koji u osnovi predstavljaju ponavljanje istih optužbi na račun žalioca, njegovih saradnika, predstavnika SPS, kao i drugih javnosti nepoznatih ljudi, napisano samo na osnovu anonimnog "dobro upućenog izvora". Čak i da je sve što je izneseno u tekstovima tačno, načinom na koji su pisani tekstovi (nedostatak dokaza, izvora i odgovora) prekršene su brojne odredbe Kodeksa, pre svega tačke koje se odnose na obavezu objektivnog izveštavanja o događajima od interesa za javnost, pravljenja jasne razlike između činjenica pretpostavki i nagađanja, konsultovanja više izvora, kao i na zabranu objavljivanja neosnovanih optužbi, kleveta i glasina. Prekršene su i tačke koje propisuju obavezu postupanja s dužnom profesionalnom pažnjom i odgovornost prema čitaocima, a Komisija posebno problematičnim smatra to što su svi tekstovi objavljeni neposredno pred izbore neskriveno usmereni na jednu političku opciju i njene članove. Tekstovima je povređeno i pravo na privatnost, dostojanstvo i integritet osobe o kojoj se piše, bez obzira na to što je reč o javnom funkcioneru.

U odgovoru na žalbu, advokati redakcije Branislav Glogonjac i Aleksandar Arsić naveli su "da je žalba neosnovana, te da iz nje nije jasno koje informacije žalilac osporava i u čemu se konkretno ogleda povreda Kodeksa, sem dve sporne informacije - da je uhvaćen u primanju mita i da uživa narkotike". Kad je reč o te dve infomacije, po tvrdnjama advokata, "iako su u tekstu izražene sumnje u pogledu koruptivnog ponašanja određenih aktera tekstova, kao i konzumiranja narkotika na zabavama od strane određenih lica (ne i od strane žalioca) - informacije koje je žalilac označio kao sporne nisu sadržane u predmetnim tekstovima." U odgovoru na žalbu se ukazuje i na to da žalilac tvrdi da se protiv njega ne vode krivični postupci, ali to se u tekstovima i ne navodi. U tekstovima je navedeno da su mu pitanja poslata, kao i njegovim saradnicima, tako da nije tačno da nije imao priliku da na njih odgovori. Saznanja su dobijena od pouzdanih i dobro obaveštenih izvora, u čiju verodostojnost novinari nisu imali razloga da sumnjaju, a koje nisu dužni da saopšte. Tema je u javnom interesu, a tekstovima je naglašeno da objavljene informacije nisu potvrđene. Žalilac nije označen izvršiocem bilo kog krivičnog dela, pa mu nije prekršena ni pretpostavka nevinosti, ističe se, između ostalog, u odgovoru advokata redakcije.