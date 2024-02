STIŽE POGORŠANJE VREMENA, PADAVINE PRVO U OVOM DELU SRBIJE! Detaljna prognoza za naredne dane: RHMZ objavio kada se očekuje sneg

Do kraja sedmice natprosečno toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 15 do 23 stepeni, za vikend vetrovito, a padavine se prvo očekuju na jugozapadu Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Kako se navodi u najnovijoj objavi RHMZ, u petak i za vikend vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, koji će biti najjači u brdsko-planinskim predelima Dinarskog područja, gde se očekuju udari vetra olujne jačine. Olujni udari košave u nedelјu se očekuju i na jugu Banata, kao i u donjem Podunavlјu.

foto: Printscreen/RHMZ

"Kiša će za vikend pretežno padati na jugozapadu Srbije (naročito u pograničnom delu sa Crnom Gorom), povremeno se očekuje i na severu Vojvodine, ali slabijeg intenziteta, dok će u ostatku zemlјe biti lokalna i kratkotrajna pojava, pa se će se zadržati uglavnom suvo.

foto: Printscreen/RHMZ

Od ponedelјka do četvrtka oblačno i postepeno hladnije sa čestom pojavom kiše u svim krajevima. Sredinom naredne sedmice u planinskim predelima prelazak kiše u sneg uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača.

foto: Printscreen/RHMZ

Izražena dnevna kolebanja temperature van većih urbanih sredina do subote

Dnevna kolebanja temperature će biti izražena do subote ujutro, naročito van većih urbanih sredina u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će minimalne temperature biti od -2 do 2 °S, a najviše dnevne dostizati lokalno i do 20 °S. Za vikend se očekuje da usled povećanja oblačnosti i pojačanja vetra dođe do značajnog smanjenja dnevnih temperaturnih oscilacija", najavio je RHMZ.

