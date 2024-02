"POSLODAVCI IZBEGAVAJU ODGOVORNOST, PA NE PRIJAVLJUJU POVREDE NA RADU" Više od 40 radnika umrlo prošle godine: Ovo kaže zakon!

U vojnoj fabrici "Milan Blagojević" u Lučanima juče je, na jednom pogonu, došlo do požara i eksplozije u kojoj je 6 radnika povređeno, među kojima jedan teško.

Iz Opšte bolnice u Čačku kažu da su svi pacijenti stabilnog opšteg stanja. Četiri pacijenta koja su primljena na hirurgiju danas će biti pušteni na kućno lečenje sa konstatovanim lakim telesnim povredama.

Dva pacijenta koja su primljena u jedinicu intenzivne nege biće zadržani na daljem lečenju na odeljenju hirurgije.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o ovakvim nesrećama jesu Nemanja Milošević advokat, Nikola Nikolić iz Saveza samostalnih sindikata srbije i Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

U prošloj godini, 42 radnika su poginula što na radnom mestu, to i od povredan na istom. Kakve su posledice za neodgovorne poslodavce, između ostalog, pričao je Atanacković:

- Vidite, gotovo je neizvesno da li se slučaj dogodio kako se to i opiše. Očigledno je najčešće uvek pokušaj firme gde je neko povređen, da izbegne da ozvaniči taj slučaj i da se sprovede istraga. Najčešće se iznesu neki nalazi koji nisu baš tačni. Svakako, to u velikoj meri zavisi od poslodavca, okolnosti, ali bih hteo da skrenem pažnju da je poslednjih godina dosta rađeno na tome, doneti su takvi zakoni koji obavezuju poslodavce da vode računa o zaštiti na radu. To je sada šestomesečna kontrola od strane ovlašćene organizacije. Sve je urađeno što se institucije tiče, sada je na redu da vidimo kako će se to primenjivati i poštovati.

Nikolić je rekao da postoji ustaljena procedura oko ovakvih nesreća:

- Postoji ustaljena procedura kada se dogodi povreda na radu, prvo se popunjava obrazac koji se dalje šalje, te se upućuje povređeni radnik na lečenje. A zbog čega se to u nekim slučajevima izbegava? Znate i sami, čujete i sami ispovesti, da bi se izbegla neka odgovornost, možda čak i krivična, ne želim da licitiram, ali govorim hipotetički. Na žalost, uslovi rada su takvi da ponekad radnici moraju da pristanu na neke uslove koji nisu okej.

Milošević je pričao iz pravnog ugla, pa je rekao da nije sve do države:

- Nije sve do države, zakona, propisa... Uključite se lokalne institucije. Mi govorimo kako nam neke stvari ne valjaju, ali kada pitamo ko je reagovao, kažu niko. Dakle, u ovom slučaju, gde je inspekcija rada, tužilac, poslodavac, i drugi. Često čujemo obrazovanje, mi imamo ljude na funkcijama za koje je pitanje da li uopšte i imaju formalno obrazovanje, a pogotovo to da li se usavršavaju.

