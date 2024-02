SRBINU IŠČUPALI SRCE U ŽUTOJ KUĆI I PRODALI BOGATOM NEMCU: Noćne more ga proganjale dok nije otišao na Kosovo! NEZAPAMĆENI ZLOČIN

Roman "Srpsko srce Johanovo", autora Veselina Dželetovića nosi potresnu i istinitu priču o zlodelima Albanaca nad Srbima i trgovini organima na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.

Delo "Srpsko srce Johanovo" govori o tome kako su zlikovci iskopali srce Srbinu Jovanu u Velikoj Hoči i odneli ga u Nemačku, gde ga je bogati Nemac Johan Vagner kupio. Posle uspešne transplantacije, Vagner počinje da sanja nepoznate predele, pravoslavnu crkvu, seosku kuću i pred njom plavookog dečaka. Vremenom snovi se pretvaraju u košmar ratnih slika i Johan, njihovim tragom dolazi na Kosmet, odlučan da otkrije identitet donora. Na kraju, on prelazi u pravoslavlje i usvaja dečaka Milana, koji po smrti majke ostaje sam.

Kako je najavljeno prošle godine, ovo izdanje bi trebalo i da dobije svoju filmsku verziju u Holivudu.

Autor potresnog romana govorio je u Jutarnjem programu za TV Happy i otkrio jezive detalje o sudbini jednog Srbina.

- Tada sam dobio stravičan odgovor, da taj Nemac nosi srce njegovog oca. Pričamo o jednoj ljudskoj sudbini čoveka koji je kidnapovan, o kojem nema ni traga ni glasa i silom prilika, ili kako su ga već oteli, a mi Božijom promisli saznajemo šta se zapravo s njim dogodilo. Izgleda da su ti naši stradanici bili primorani da potpišu da su donori organa i Nemac koji je kupio srce saznaje čije je to srce. Dolazi na prostore Kosova i Metohije, iz filantropskih razloga, pošto je izuzetno bogat - da pomogne porodici tog čoveka, makar na taj način da se oduži što mu je spasen život i tu upoznaje dete tog čoveka - ispričao je Veselin Dželetović i dodao:

- Tu nastaje taj prelomni momenat, on meni kaže: "Gospodine Dželetoviću, pošto sam ja prišao toj kući, koja je ograđena bodljikavom žicom", kaže "Ja sam gledao u to dete dok mi prilazi i nisam primetio da mi se one bodlje zarivaju u dlan, a kad mi je mali prišao, šavovi od operacije su hteli da popucaju, to srce je htelo da iskoči napolje."

Dečakova majka izvršila je samoubistvo, a Nemac je u tom trenutku osetio neobjašnjivu potrebu da usvoji to dete. Jovan je putem snova saznao istinu.

- U njima sam video kuću, dvorište ali i lik čoveka Jovana čije srce je u meni, kao i njegovu suprugu, sina Milana, i roditelje. Snovi su me odveli na Kosovo, u selo Gračanica i šumu u kojoj je njihova kuća bila jedina srpska te 2000. godine. Živeli su pod stražom. U snovima sam saznao i kako je Jovan otet dok je bio na njivi, video sam i kako su mu prvo izvadili jedan, pa drugi bubreg, a zatim i srce. To srce koje je izvađeno u žutoj kući u selu Ribe, u severnom delu Albanije, u klinici koju sam jasno i video je u meni - tvrdi Vagner.

Nezapamćeni zločin: Oteto i ubijeno 300 Srba Prve podatke o trgovini ljudskim organima na Kosovu u javnost je iznela bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte u svojoj knjizi. Ona je objavila da je 1999. oko 300 Srba oteto i transportovano u Albaniju, gde su im vađeni organi, koji su poslati u Italiju, odakle su distribuirani na klinike širom Evrope. Prema izveštaju Dika Martija Savetu Evrope od 12. decembra 2010, organizatori otimanja ljudi i trgovine ljudskim organima bili su Hašim Tači i Drenička grupa.