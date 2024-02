BAKA PETRA I DALJE ČEKA ĐOKOVIĆA! Doživela infarkt nakon meča sa Federerom: Nole mi je kao TREĆE DETE! Da ga vidim, pa da UMREM!

Teško bolesna Mitrovčanka Petra Besermenji (84) i dalje čeka svoje "treće dete" Novaka Đokovića da joj dođe u posetu, pa da, kako kaže, na miru umre! Baka je pre pet godina doživela infarkt gledajući meč Đoković-Federer i po savetu lekara više ne sme preko TV da prati svog idola!

- Provodim ove zadnje dane u krevetu, težak sam srčani bolesnik i jedva se uz ćerkinu pomoć krećem. Tu, iznad kreveta mi je ikona zaštitnika naše kuće Svetog Nikole, a odmah uz njega slika mog Noleta, koga, pored sina i ćerke, najviše na svetu volim! On mi je kao treće dete. Najviše sam volela da gledam legendu našu i naš ponos Noleta! To mi je bila najveća sreća i razonoda u ovim mojim poznim godinama života, ispričala je baka Petra za portal Moj grad Sremska Mitrovica.

Ona je, kako navodi, sve Noletove mečeve do pre pet godina odgledala. Pred svaki meč svog ljubomca baka je imala isti ritual - pomoli se Bogu i krsnoj slavi Svetom Nikoli za njegov uspeh i zdravlje, kao i zdravlje njegove porodice, udobno se smesti u svoju fotelju pred TV prijemni i užitak može da počne.

I tako sve do tog kobnog 9. oktobra 2018. godine, kada se gledajući Noletov okršaj na teniskom terenu sa Federerom kada je počeo da gubi, toliko potresla da je doživela infarkt!

Sva sreća, te je brzom intervencijom mitrovačke Hitne pomoći, koja je stigla po nju na ćerkin poziv, preneta u Institut u Sremskoj Kamenici, gde je odmah uspešno operisana.

Ali, lekari su joj zabranili da gleda mečeve svog ljubimca zbog visokog rizika po njeno srce!

- Kada sam u bolničkoj sobi od lekara čula da je moj ljubimac ipak pobedio Federera mojoj sreći nije bilo kraja! To mi je puno značilo kao podrška za moj oporavak i ozdravljenje. Istina, ne smem da ga dalje gledam preko TV, ali se pridržavam svog rituala i uvek, pred svaki meč pomolim Bogu i zaštitniku naše porodice Svetom Nikoli za mog Noleta.

Baka je isti ritual ponovila i pred svaki Noletov okršaj na Australian openu, no, ipak, njen ljubimac nije uspeo stići do finala.

- Porazi su sastavni deo života, znam ja da to neće uticati na mog Noleta, da će on dići glavu i nastaviti dalje da niže pobede. Navijam za njega i željno iščekujem US open, moliće se baka za svog Noleta.

I baka Petra vojuje svoju bitku sa životom, pored srčanih tegoba, pati od Parkinsonove bolesti i demencije. Imala je, veli, težak, ali lep i ispunjen život, dobrog muža, dvoje zlatne dece, uspehe na sportskom planu.

Kao veteranka osvajala je prva i druga mesta u državi na Radničkim sportskim igrama u maratonu, a kasnije u pucanju iz vazdušne puške. Među Mitrovčanima je poznata kao veliki humanitarac, iza nje su ostale akcije spasavanja ljudi i životinja iz požara i poplava, kao i dugogodišnje volontersko angažovanje u mitrovačkom Crvenom krstu na prihvatanju i zbrinjavanju izbeglica iz ratnih područja 1990. godine.

- Ničeg mi nije žao, stigla sam do kraja puta, samo mi je jedna želja ostala da mog Noleta lično upoznam. Ćerka je stupila u kontakt sa fondacijom njegove supruge Jelene, o meni su pisali svi mediji, pa se nadam da je i Nole čuo da ima jedna baka koja ga željno čeka i najviše voli! Znam ja da moj Nole ima puno obaveza, ali ga molim da, ako na leto dođe u svoju kuću u Pavlovce na odmor, poseti baka Petru, da joj ispuni zadnju želju. Da mogu na miru da umrem.

