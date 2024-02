"1804. GODINE ZAPOČET JE CIKLUS OSLOBOĐENJA KOJI TRAJE I DAN DANAS" Istoričar objašnjava značaj današnjeg praznika za naš narod

Republika Srbija danas slavi dva ključna momenta svoje istorije - 220. godišnjicu od izbijanja Prvog srpskog ustanka , ali i 189. godišnjicu od usvajanja prvog srpskog ustava.

Povodom obeležavanja Dana državnosti, pripadnici Garde Vojske Srbije juče su izveli počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu.

Osim u Beogradu, počasna artiljerijska paljba u isto vreme počela je sa Petrovaradinske i Niške tvrđave, uz defile brodova u Beogradu i Novom Sadu.

15. i 16. februar - dva dana kada slavimo Dan državnosti Srbije, u znak sećanja na dva značajna istorijska datuma.

Damnjanović se prisetio šta je dovelo do Prvog srpskog ustanka.

- Pa gubitak onog privilegovanog položaja koji je naš narod imao u Beogradskom pašaluku, uoči 19. veka. Nekoliko godina pre Prvog srpskog ustanka postojala je Narodna samouprava, na nivou sela i knežina, pa čak i na anarhijskom i na nivou pašaluka. To nisu male privilegije, uz sve one privilegije koje je crkva imala. Narod je bio okupljen oko crkve, iako je vrh hijararhije crkvene bio grčki, ali je niže sveštenstvo bilo srpsko - započeo je Damnjanović, pa nastavio:

- Bilo je neprihvatljivo to stanje. Janičarska uprava, predvođena Dahijama, razara, odnosno poništava tu Narodnu samoupravu, gradi svoje hanove sa pandurima po selima. Kneževi su se našli na udaru, došlo je do seče knezova. To su više desetina njih, među njima sveštenici, a odgovor na sve to je upravo ustanak.

Kojičić je analizirao sam značaj ovog praznika i koliko je građanima ovaj dan bitan:

- Pokretanje jednog ciklusa kojeg zovemo kulturom sećanja. Jedan narod zaista postoji u istoriji, a istorija ima razne dimenzije. Kada razmišljam o svim ovim događajima, kao povod, prvo mi pada na pamet da se srpska državnotvornost kroz istoriju izražava i kroz 1804. godinu, kao slobodarski pokret našeg naroda. Vrlo je važna i 1835. godina kada je donet Sretenski ustav kao institucionalni kapacitet srpskog naroda. Dakle, da uredimo svoje društvo na ultra moderan način. Posle Francuske revolucije, započeli smo institucionalni uspon koji nastavlja da traje. Pokazali smo se kao demokratski i politički narod. Zapravo 1804. godine započet je ciklus koji traje do dan danas, a to je političko oslobođenje srpskog naroda.

