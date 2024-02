NAUČILI SMO IH DA NE OSTAVLJAJU SMEĆE ISPRED VRATA, DA SE NE IZUVAJU NA HODNIKU, A POČELI DA RADE OVO! Bukti rat komšija u zgradi

Ne samo da pojedini Beograđani ostavljaju obuću i kese sa smećem ispred vrata u zgradama, nego neki čak i razbacuju i ostavljaju isto po stepeništu, tvrde besni građani.

Stanare jedne zgrade na Banjici razbesneo je bezobrazluk nekih komšija koji su na hodniku ostavili smeće odnosno praznu kutiju koju niko nije hteo da pomeri čitav jedan dan.

- Zgrada je nova i svi ljudi su se skoro doselili. U početku neki od njih su ostavljali obuću ispred vrata što je zaista ružno. Zatim se dešavalo da zateknemo čitave vreće sa smećem koje stoje na hodniku i po ceo dan. Dešava se i da se oseti smrad u zgradi zbog toga. Kada smo pojedincima skrenuli pažnju na to prestali su da rade. Međutim, sada su otišli korak dalje - priča nam stanarka zgrade koja je zabrinuta zbog poteza pojedinaca i dodaje:

- Tokom vikenda je čitav jedan dan na stepeništu stajala jedna prazna kutija od kolača. Ne znam da li je to neko pojeo tada i bacio tu na stepenište ili je ispalo iz kese sa smećem. Svakako je osnovna kultura da to smeće podigneš i baciš, a ne da ostaviš na stepeništu. Verujem da su mnogi stanari to videli i što je još gore niko nije ni podigao ni bacio.

Taj bezobrazluk nisam mogla da shvatim. Razumem da ima primitivnih ljudi i to i mogu da prihvatim u neku ruku, ali bezobrazluk nikako. Ne znam da li ljudi toliko nemaju osnovnu kulturu da u zgradi gde žive ne pokupe smeće. Ako tako rade na hodniku, mogu da zamislim kako im je onda tek u stanu - naglasila je ona i apelovala na ljude da se urazume i da takve stvari ne rade.

