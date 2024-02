NEMCA ZGROZILO ONO ŠTO JE VIDEO U SRBIJI! Prolazio sam pored Dunava i ostao u šoku: Ne želim da budem grub ili uvredljiv ali...

Turisti koij dođu da posete Srbiju i Beograd budu oduševljeni hranom, noćnim životom, kao i gostoprimstvom. Retko imaju primedbu na to kako su dočekani, ali ima i onih neprijatnih utisaka, a ovoga puta reč je o smeću u prirodi.

Da pojedinci ne brinu o životnoj sredini nije ništa novo, ali je svakako ružno, posebno ako dođemo u situaciju da nekom turisti objašnjavamo zbog čega je to tako, što se i dogodilo.

Naime, jedan korisnik Redita iz Nemačke, obratio se srpskim članovima ove mreže i ispričao im šta se desilo dok je vozio bicikl pored Dunava. On je zapazio veliku količinu smeća i ostao u šoku.

Međutim, to nije bilo sve. Onda je, kako je napisao, primetio nešto što ga je dodatno šokiralo.

"Vozio sam bicikl po Srbiji. Prolazio sam pored Dunava, kroz polja i šume. Primetio sam da su plastične flaše svuda u i oko Dunava i pitao se da li je njih sama rekla nanela ili ih ljudi u Srbiji bacaju direktno?

Vozeći se dalje, naišao sam na zabačen zemljani put. Daleko ispred sebe, video sam dim i čoveka koji brzo ulazi u "mercedes" i odlazi. Kada sam stigao na lice mesta, video sam da je on, verovatno nezakonito tu bacio i zapalio svoje smeće. Bio je to veliki požar!

Šta se dešava s tim? Da li je to veliki problem u Srbiji? Zašto ljudi to ovde masovno rade? Ne želim da budem grub ili uvredljiv, samo hoću da razumem motive za tako nešto", napisao je on.

Otkrio je i da dolazi iz Nemačke, gde stanje ekonomije nije na nešto što je ponosan, međutim kaže, toliko smeće kao u Srbiji nikada pre nije video.

Srpski korisnici ove mreže brzo su mu odgovorili, otkrili o čemu se radi i upoznali ga sa ovo situacijom.

"To je sramota",

"Ruralna područja mogu biti siromašna i ponekad mnoge kuće odbijaju da plate redovni odvoz smeća. Kao posledica toga, oni spaljuju svoje smeće ili ga bacaju u blizini u ono što nazivamo "divljom deponijom",

"Ili jednostavno nemaju komunalne usluge odlaganja otpada", "Čovek opisao Smederevo u par rečenica", "Šta je dođavola sa ovim ljudima? Zapaliti smeće kao da je to nekakva zabava? To je suludo!",

"Nažalost, ništa neobično. Ljudima je apsolutno svejedno gde bacaju smeće nažalost", pisali su u komentarima.

