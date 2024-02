NAJAVILA DA ĆE DA KRADE, PA POSTAVILA PITANJE KOJE JE MNOGE RAZBESNELO: Sram te bilo! Zatvorila bih te tamo da ribaš celu noć!

Na društvenim mrežama u pravnim grupama ljudi postavljaju svakakva pitanja, a juče je jedno prilično šokiralo korisnike!

Naime, jedna devojka se raspitivala da li jedna drogerija poznatog brenda može da je tuži ukoliko je uhvate u krađi.

- Da li mogu da me tuže ukoliko ukradem do 5.000 dinara, pošto su me jednom uhvatili, mene i drugaricu, ali nam nisu ništa radili, samo su nas slikali - upitala je jedna devojka koja je pitanje postavila anonimno.

Naravno, ovo pitanje mnoge je šokiralo.

- Naravno da odgovarate. Reč je o produženom delu sitne krađe. Kazna novčana ili šest meseci zatvora u zavisnosti od okolnosti - navodi se u jednom od komentara.

Devojka koja je postavila ovo pitanje kasnije je u komentarima navela da je ranije krala šminku.

- Najgore od svega toga je što će tu ukradenu robu naplatiti, odnosno odbiti od plata radnica drogerije - napisala je jedna korisnica.

Mnogi su osudili ovu devojku koja planira da krade.

- Zemljo otvori se! Zatvorila bih vas u tu istu prodavnicu do pet ujutru da prebrišete svaki artikal od ulaznih vrata do magacina i da zaradite tih 5.000 dinara i izađete na zadnji izlaz prljavi i postiđeni. Našli ste sa poštenim narodom da se sprdate! - navodi se u jednom komentaru.

