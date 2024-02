16 STEPENI VEĆ U 6 SATI! OVAJ GRAD JE JUTROS NAJTOPLIJI: Upaljen meteo alarm zbog JAKOG VETRA, u nekim delovima Srbije moguća kiša

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, a povremeno i jak južni i jugozapadni vetar. U košavskom području vetar će biti jugoistočni i na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati i udare olujne jačine.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja temperatura od pet do 13 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa slabom kišom. Jugoistočni vetar umeren, povremeno jak. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 17.

U Loznici jutros najtoplije

Prema merenjima RHMZ u šest sati, u većem delu Srbije temperatura je bila iznad 10 stepeni. Najtoplije je bilo u Loznici, gde je izmereno 16 stepeni. U Valjevu, Beogradu, Kraljevu, Kruševcu i Ćupriji bilo je 15 stepeni.

U Dimitrovgradu je jutros bilo najhladnije, izmereno je 5 stepeni, a u Negotinu i Sjenici 6.

foto: Printscreen/RHMZ

Toplo i vetrovito vreme "I sutra i početkom sledeće sedmice zadržaće se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 20 °C, sutra mestimično sa slabom kišom koja će početkom sledeće sedmice biti retka pojava.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i planinskim predelima umeren i jak povremeno i sa olujnim udarima", najavio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Dakle, u nedelju vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom ređom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab do umeren južni, u Banatu pojačan jugoistočni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U ponedeljak, utorak i sredu vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i retkom pojavom kratkotrajne kiše. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar, u pomoravlju i podunavlju povremeno pojačan.

U drugoj polovini iduće sedmice malo niža temperatura, ali i dalje iznad proseka i promenljivo oblačno. Na pragu smo najtoplijeg februara ikada.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U Banatu, Pomoravlju, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije, na snazi je žuti meteo alarm zbog jakog vetra. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

