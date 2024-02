REGION OKOVAN SNEGOM, SLOVENIJA PRVA NA UDARU Zima se ne predaje, sledi novi talas DRASTIČNIH PROMENA: Evo šta će zadesiti Srbiju

Jako nevreme već u petak zahvatilo je Sloveniju, pa je tokom subote širom Slovenije palo puno kiše. Na severozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje palo je i više od 200 litara kiše po kvadratnom metru, piše meteorolog amater Đorđe Đurić u novoj vremenskoj prognozi.

Zbog veoma obilnih padavina, u svim predelima Slovenije beleži se nagli i višemetarski rast, uz opasnost i od poplava, ali dobra vest je da je u prethodnom periodu zabeležena suša, pa su rečna korita pripremljena za prihvat ogromne količine atmosferske vode.

foto: Shutterstock

Istovremeno, iznad 1500 metara nadmorske visine na zapadu i severozapadu Slovenije vejao je sneg, a palo je čak od 70 do 100 cm snega, pa tako predeli oko 1600 metara mere i do 2 metra snega, a Krederica i predeli iznad 2000 metara i do 310-320 cm snega, dok je pre padavina bilo oko 200 cm.

Sneg je bio povremeno praćen i grmljavinom, što je uobičajeno za ove predele, a i zbog blizine Jadrana. Pored obilnog snega, više planine zahvatio je i orkanski vetar sa udarima od 150 km/h, uz pravu vejavicu i mećavu.

Nevreme u Sloveniji slabi i sledi stabilizacija, a sada se olujni sistem premestio južnije i na udaru veoma obilnih padavina su jug Dalmacije, Hercegovina i Crna Gora.

Očekuje se nagli rast svih reka, ali dobra vest je da je prethodni period bio sušan, pa se beležni nizi vodostaj, ali svakako treba biti oprezan kod manjih bujičnih tokova.

Očekuje se i nagli rast u slivu Piva i Tare, Morače, Zete i Neretve.

Vreme u Srbiji Kada je reč o Srbiji, ne očekuje se opasnost od nevremena i obilnih padavina kao u regionu. Više kiše tokom vikenda biće na zapadu i jugozapadu, ali ni približnih količina kao u regionu. Svakako se očekuje nagli rast Ibra i Drine, ali nema opasnosti od poplava. Veća opasnost očekuje se od jakog južnog vetra, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima. Kiša će padati i na višim planinama našeg regiona, naričito u zaleđu Jadrana i na Dinaridima, uz grmljavinske pljuskove, a sneg se očekuje samo na najvišim planinama, uglavnom iznad 1800-2000 metara nadmorske visine. Dakle, situacija sa snegom biće slična kao i u Sloveniji i na Alpima - zaključuje Đurić.

