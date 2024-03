JADRANKA JE NASLEDILA 2 SAKSIJE, A NJEN BRAT PRAVO BOGATSTVO: Ispovesti žena koje su pod pritiskom morale da se odreknu nasledstva

Čim u porodici postoji muško i žensko dete, mantra tokom vaspitanja je jasna - devojčica kad odraste i uda se razumljivo je da će deo imovine, koji joj zakonski pripada, ostaviti bratu jer - on ostaje u kući i nema tu šta da se polemiše i deli.

Mnoge žene kasnije tako vaspitane odriču se nasledstva u korist brata, a kako je ta odluka neopoziva, lako sutra ostaju bez ičega. I ako upadnu u neku nepriliku ili se razvedu, krov nad glavom i parče zemlje više nemaju. Pojedine su odlučile da progovore o tome.

- Tata i deda su mi rekli: "Ti si se udala". Onda je pre mesec dana tata iznenada umro, a mama je rekla: "Moj savet je da ne uzimaš bratu celu polovinu stana, ti već imaš stan". Mislila je na stan mog muža. Ako nešto znači, svi smo rođeni u Beogradu, ali ništa manje zaostali od običnih dovljaka. Preživela sam i dedu i tatu i brata, ali mamin komentar teško da ću ikada - ispričala je jedna žena na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru, nakon što je Jadranka Janković za "Insajder" i serijal "(Ne)ravnorpavno nasleđivanje" otkrila kako je zbog pritiska brata ostala bez ičega, dok je on dobio sve.

Ako to uradiš, više nemaš brata

Opisala je razgovor sa svojim rođenim bratom do detalja.

- Znaš da mi je potrebno da imam nešto svoje. Znaš kako živim. A on kaže: "Ako to uradiš, ako uzmeš nešto, znaj da više nemaš brata". Ja sam mu tada rekla: "Završavamo priču. Ostavljam ti sve. Računaj da više nemaš sestru". Brat je nasledio jednu kuću, vilu. Nasledio je još jednu staru kuću, koja meni emotivno znači. Nasledio je još jednu kuću koju je delimično on opremio. Nasledio je svoje imanje. Nasledio je jedan plac. Ima dosta toga. Ja nisam nasledila ništa. Imam dve saksije. To mi je nasledstvo od majke. I onda ih selim - čuli smo u njenoj ispovesti.

Komentara je bilo mnogo. Ono što je posebno iznenadilo jesu korisnici pomenute društvene mreže u velikom broju koji i dalje opravdavaju mušku dominaciju u svakom pogledu, iako zakon danas ne poznaje razliku u polovima i njihovim pravima.

Mnogi su osudili roditelje.

- Majku i oca niko u komentarima ne pominje? Najpre jer su ga naučili da je on jedini bitan, a drugo jer nisu to pravno regulisali na vreme - pisalo je u jednom komentaru, na koji je stigao hitan odgovor.

- Nema potrebe da se to pravno reguliše, po zakonu svako od njih bi dobio po polovinu imovine. Samo što žena nije htela da se "valja u blatu". Lično, ako već "nema" brata, mogla je lagano uzeti svoju polovinu.

Bilo je i drugog tumačenja.

- Roditelji ništa ne regulišu za života da se ne bi "zamerali" deci, a nakon njihove smrti deca se svađaju. U ruralnim sredinama i dalje važi da sestri ne pripada ništa. Kad se uda, kupe joj nameštaj za sobu i - opremili je. To je njeno nasledstvo.

Pojedini su upozaravali na opasnost koja može da sačeka ako kola u nekom trenutku strmoglavo krenu nizbrdo.

- A najbolje u svemu ovome je ono što se malo zna, a to je da ako se nekad žena odrekla nasledstva, ona nema prava na socijalnu pomoć do kraja života jer je imala, pa se odrekla, što znači da nije ugrožena.

Situacija u praksi

Pitali smo i advokata Miloša Radulca kakva je situacija u praksi i zašto se i dalje dešavaju ovakvi primeri.

- To je zaostavština nekih arhaičnih vremena, gde se smatralo da je prirodno da muški naslednik produžava lozu, a da se ženska deca zbrinjavaju udajom, te da će muž brinuti o tome da žena bude obezbeđena. Ovakva shvatanja su i danas prisutna u manjim sredinama, gde porodica pre svega, ali i društvena okolina vrši pritisak kako bi se ćerke odricale nasledstva u korist braće. Naravno, zahvaljujući emancipaciji žena i podizanju svesti o jednakosti polova i ulozi žene u društvu, ovakva praksa je u velikom delu potisnuta, rekao bih da je u većim sredinama i iskorenjena, ali se i danas, naročito u konzervativnijim sredinama, manjim mestima pre svega, sreću ovakvi primeri. Zakon o nasleđivanju dozvoljava da jedan naslednik svoj nasledni deo prepusti drugom, i ne pravi razliku između polova, već prepušta naslednicima da se dogovore. Naslednička izjava kojom se neko odrekne nasleđa u korist drugog je neopoziva, i nema mogućnosti da se naslednik naknadno predomisli - istakao je Radulac za "Žena.rs".

