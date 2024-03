NA SAJMU AUTOMOBILA 40 NOVIH MODELA VOZILA: Stižu premijum limuzine od 130.000 evra, a pravi hit su novi električni dvotočkaši!

Sajam automobila u Beogradu "BG CAR SHOW" i 16. Međunarodni sajam motocikala "Motopašion" biće održani na Beogradskom sajmu u tradicionalnom prolećnom terminu, od 21. do 27. marta.

U okviru ovogodišnje sajamske manifestacije, koja je najznačajniji godišnji događaj u sektoru auto i moto industrije u jugoistočnoj Evropi, predstaviće se tridesetak auto i isto toliko moto brendova.

foto: Petar Aleksić

- Kao i svake godine, za vozila iz premijum klase rezervisana je posebna hala Beogradskog sajma pa će posetioci moći da uživaju u enterijeru i eksterijeru najnovijih modela luksuznih automobila renomiranih Premium brendova. Ovu grupu vozila odlikuje njihov unikatni dizajn, luksuzni raskošni enterijeri od vrhunskih kvalitetnih materijala, najnovije tehnološke inovacije kao i napredni sistemi pomoći u vožnji, personalizovana podešavanja mnogobrojnih luksuznih dodataka koje ovaj segment podrazumeva - navodi za Kurir Saša Mitrović, head vertikale za auto-moto i nautiku na oglasniku Sasomange.rs.

Saša Mitrović foto: Kurir TV

Dodaje da će se u hali četiri održati "Moto pašion" - 16 Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i Moto opreme koji će, po svemu sudeći, ove godine prevazići sva očekivanja.

Električni motorcikli

- Očekuje nas impozantan broj izlagača, promovisanje novih modela najpopularnih brendova kao i nekoliko novih brendova motorcikala koji do sada nisu bili u ponudi na našem tršištu. Ovoga puta očekuje nas i izuzetna ponuda električnih motorcikala bez konvencionalnog agregata, pri tome ne govorimo o mopedima i skuterima već o motorciklima velikih gabarita i ozbiljnih voznih karakteristika, a za sve ovo možemo zahvaliti ozbiljnoj pripremi za sajam uvoznika i predstavnika brendova koji nam garantuju atraktivnu ponudu ove godine - rekao je Mitrović.

Očekuje se da će 410 izlagača pripremiti posebne cene za potencijalne kupce, te da će ponude finansiranja banka i lizng kuća biti pristupačnije kupcima.

- Važno je napomenuti da su i osiguravajuće kuće pripremile posebne cene za svoje ponude tokom trajanja sajma. Prodavci novih vozila još uvek ne izlaze sa tačnim cenama koje će biti prezentovane na Sajmu automobila, ali po dostupnim informacijama u ovom trenutku možemo očekivati da će se vozila iz segmenta malih gradskih automobila cenovno kretati u rasponu od 13.490 evra pa do 16.000 evra u boljem paketu dodatne opreme, vozila srednje veličine B segmenta u koje spada i segment manjih porodičnih automobila cenovno će se kretati od 17.000 evra do 20.000 evra, dok će se vozila C segmenta cenovno kretati od 18.000 evra, pa do 25.000 evra za vozila sa visokim stepenom opreme - kaže sagovornik.

RASTE PRODAJA NOVIH VOZILA Najtraženiji brendovi Mitrović ističe da je u segmentu prodaje novih vozila zabeležen rast od 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu: - To je i dalje manje za preko 15 odsto u odnosu na period pre korone, a brendovi koji se najviše traže su Škoda,Tojota, Hjundai, Folksvagen, Dačija, Reno, Kija. Važno je napomenuti da poslovni sistemi čine skoro 70 odsto ukupne kupovine novih vozila u Srbiji, što objašnjava rast prodaje ovog segmenta od 10 odsto u prethodnoj godini, a ostatak od 30 odsto čine kupci koji su fizička lica.

Premijum brendovi

Luksuzna vozila premium Brendova i SUV segment vozila biće kao i do sada cenovnog raspona od 65.000 evra do 130.000 evra.

- Očekuje se oko 40 novih modela u auto i više od 40 u moto sektoru. Biće nam prezentovani najnoviji modeli automobila i motocikala koji su se na našem tržištu pojavili tokom prošle ili će se pojaviti ove godine gde su uključeni automobili svih kategorija, od gradskih automobila do luksuznih limuzina, terenskih vozila, električnih i sportskih automobila, kao i širok spektar motocikala za različite vrste vozača. Biće nam predstavljene najnovije tehnološke inovacije, uključujući napredne sisteme bezbednosti, autonomnu vožnju, ekološke tehnologije - dodaje Mitrović.

Ističe da je na oglasniku Sasomange.rs ponuda automobila je raznovrsna.

- U ovoj godini najprodavanija vozila iz B i C segmenta veličine koja ispunjavaju sve zahteve kupca, kako za gradsko korišćenje, tako i za porodična putovanja. Takođe raste potražnja i prodaja vozila iz SUV segmenta koja je sve popularnija i beleži konstantan rast u ukupnoj prodaji. Srpsko tržište polovnih vozila tradicionalno je okrenuto ka vozilima s dizel agregatima, što dokazuje i statistika da je njihovo ukupno učešće u prodaji preko 65%, dok je učešće vozila s benziskim agregatima oko 30%, a ostalih 5% čine svi ostali. Kada govorimo o obliku karoserije, uglavnom se kupci odlučuju za porodične automobile gde prednost daju vozilima sa petoro vrata sa povoljnijim cenama održavanja - napominje on i dodaje:

Polovljaci od 1.500 evra

PALA PRODAJA POLOVNJAKA Subvenije države za eko-vozila Tokom prethodne godine prodaja polovnih vozila smanjena je za osam procenata po zvaničnoj statistici čemu je sigurno doprineo i trend porasta cena ovog segmenta tržišta, navodi Mitrović. - Tome je sigurno doprineo i pad cena novih vozila, ali svakako je potencijalnim kupcima primetna činjenica da je vozilima proizvedenim u 2010. godini svake godine cena sve veća umesto da je obrnuto. Tržište je već prezasićeno vozilima starosti između 15 i 20 godina i samo je pitanje trenutka kada će se situacija preokrenuti, a naznaka tome su i subvencije države kupcima za kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila, a trgovci će se svakako brzo prilagoditi novonastaloj situaciji i u ovoj godini tržište polovnih vozila je u svojim uobičajenim parametrima ponude, ali s blagim padom prodaje usled još uvek visokih cena u odnosu na starost i stanje vozila koja su u ponudi.

- Cenovne kategorije polovnih automobila na našem portalu Sasomange.rs omogućavaju kupcima da izaberu vozila u rasponu od 1.500 do 5.000 evra što su najčešći parametri za pretragu kao i vozila od 7.000 do 12.000 evra, što je sledeća cenovna pretraga. Manji broj pretraga je cenovnog ranga 12.000 do 18.000 evra, a to su uglavnom potencijalni kupci novih vozila koji traže priliku da kupe vozilo do dve godine starosti kako bi uštedeli deo novca ili ne žele da čekaju dugačke rokove isporuke novih vozila u salonima.

