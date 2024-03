"REKLI MI DA SVUČEM GAĆE, MENI NIJE DOBRO" Urnebesna ispovest Srbina o operaciji - "Krevet mi između baba, GUŽVA KAO U KNEZU"

Sam odlazak na operaciju je neprijatan sam po sebi, a stvari koje nam se dešavaju prilikom pripreme za zahvat, ponekad usled nepredviđenih okolnosti, mogu da budu pomalo i čudne. Dokaz tome je i iskustvo mladića iz Srbije koji je tokom pripreme morao da prođe kroz proces brijanja donjih ekstremiteta, što sudeći po njegovim rečima, neće zaboraviti nikada.

Srbin koji se na Tviteru potpisuje kao Rakojlo podelio je sa svojim pratiocima iskustvo sa operativnog zahvata, u kojem je u sklopu pripreme morao da prođe kroz proces brijanja mošnica. Koliko mu je tad to izgledalo strašno, on je celu situaciju obojio u crni humor, te iako je situacija bila krajnje ozbiljna i nelagodna, njegova objava je kod većine izazvala smeh, usled sjajno opisanih detalja.

Pripreme za operaciju

"Da li sam ja vama pričao kada mi je jedna starija gospođa brijala ja*a?! Pet dana pre operacije odem na kateterizaciju. Uđu kroz preponu, snime šta treba, sutra idem kući. To je sve što znam. Pokaže mi sestra krevet i kaže da će uskoro doći žena da me obrije. Razmišljam, ulaze kroz preponu, dolazi žena da me brije... I ni malo mi se ne sviđa u kom pravcu ide.

U toj sobi gde sam bio još 7 pacijenata, svi za kateterizaciju. Uvek je bar jedna sestra tu, veći deo dana i jedan lekar ali u praksi ih je uvek više. Ležim, čekam, kad ulazi neka starija doktorka, shvatim da je i profesorka na faksu, sa osam devojaka i pravo kod mene.

- Dobar dan, Rastko.

- Dobar dan.

- Ovo su naše studentkinje, ako nije problem one bi vas malo ispitivale, iznele neke zaključke, ja ću posle doći da prođemo to.

-Naravno da nije problem. Pričam ja sa njima i prođe mi kroz glavu, jbt šta ako se sad pojavi ona što brije?!

Brijanje podlaktice i prepona

U nekom momentu devojke odlaze i kažu mi da će se vratiti brzo kad ulazi gospođa sa britvom. Zašto sam ja mislio da će imati mašinicu ili brijač, evo ne znam.

- Dobar dan, vi ste Rastko?

- Dobar dan, ja sam.

- Skinite gornji deo pidžame.

Ja skinem i ona krene da mi brije podlakticu!?!?!?

- Što mi brijete ruke?

- Znate, kateterizacija se sad radi kroz ruku. Teže je za lekare ali mnogo lakše za pacijenta. Ja oduševljen, sreća sreća radost!

Dok me je brijala, zakači me preko vena, jača ogrebotina. Sa gornje strane me pokači tako da mi je pustila krv. Pređe na levu ruku, to prođe bez incidenata. Dobro je, završismo i ovo.

- Dobro, sada skinite donji deo pidžame i gaće. Pa ako ne mogu kroz ruku onda kroz preponu...

Brijala ga po preponama "na suvo"

J***m te živote. Krevet mi između neke dve babe. Pacijenata puna soba, sestre, tehničari, doktori. 12 sati, ulazi ko stigne, vajb kao u Knez Mihajlovoj. Svlačim gaće, dobro mi nije. Ni živ ni mrtav.

Uhvati me tetka za vršnjaka, razvuče ga na gore kao da treba da me podigne sa kreveta a ne da me brije. Počela da vitla sa onom britvom, meni se slošilo. Da ne pominjem što nikakve pene za brijanje, pa čan ni voda, nisu uključeni u zahvat. Trese tetka na suvo. Ja gledam u raskrvavljenu podlakticu, razmišljam ova ako sad omane, rešiće me ovo malo bede što imam.

Povrh svega molim Boga da se one devojke sada ne vrate. Minuti ko godine, ne prolazi vreme, jbt. Psujem sebi mater dlakavu, ova ga razvlači, malo da ga capne ostaće joj u ruci.

Završi se to nekako, ja ostah u komadu, devojke se vratile kasnije, sve super, sem što sam bio glatkiji nego inače. Sad ako neko hoće da mi kaže kako je to normalno, bolnica je... Nije normalno.

Pacijenti naokolo, sestre, tehničari, lekari... I ova sa britvom, grom je ubio.", napisao je on.

