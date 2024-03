DANAS SVEŽIJE SA KIŠOM: U nekim delovima Srbije očekuje se i sneg! RHMZ objavio prognozu za naredna 3 dana

do 15 stepeni

U Srbiji danas pretežno oblačno i nešto svežije vreme sa kišom dok će na planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar koji će povremeno biti jak, severozapadni i uveče u slabljenju. Očekuje se da će se najniža temperatura kretati od pet do osam stepeni Celzijusovih a najviša dnevna od 11 do 15.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas pretežno oblačno i nešto svežije vreme, povremeno sa kišom koja će uveče i tokom noći prestati da pada. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, ueče u slabljenju. Očekuje se najniža temperatura oko sedam, a najviša dnevna oko 12 stepni.

Vreme narednih dana

U četvrtak se očekuje promenljivo oblačno i kišovito vreme u većini predela zemlje, a sneg na planinama iznad 1.200 metara nadmorske visine. Minimalna temperatura od 4 do 7 stepeni, maksimalna od 10 do 14 stepeni.

U petka promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab, pre podne promenljivog pravca, posle podne jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

U subotu mereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a samo ujutru i pre podne na jugu i istoku sa sunčanim intervalima. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša od 14 do 17 stepeni.