"MILIMETAR ME DELIO OD SMRTI" Suzana je sa 8 godina izgubila oko: Trpela je strašne uvrede, a onda je JEDAN TRENUTAK PROMENIO SVE

Zvali su je jednooka i ćorava. Ceo život je vređali, a onda je jedan izbor za Mis sve promenio! Suzana Vasić iz Brčkog ranjena je u ratu toliko teško da je izgubila oko. Zahvaljujući lekaru iz Rusije, koji ju je odmah operisao, drugo oko joj je spaseno, ali to je bio tek početak njenih muka. Kada je fizička bol prošla, počelo je omalovažavanje.

Postala je žrtva surove realnosti - jednooka, ćorava. Šta će ti ona? Gde ona može da radi? Samo je deo onoga što je slušala pri svakom pokušaju da se zaposli i živi normalno svoj život.

Kako kaže u svojoj potresnoj ispovesti, ona ne želi da je bilo ko žali, jer sve to je deo njenog života i nakon svih uvreda i diskriminacija postala je jača.

- Dolazim iz Brčkog. Imala sam osam godina kada je počeo rat. Igrala sam se napolju sa ostalom decom, pala je granata i tada sam izgubila oko. Sećam se svega...pa, kao i svako dete, idu akcije, pa neko vreme kada je sve mirno i tad malo imamo jednostavno neku priliku da izađemo malo da se igramo. Ranjene smo ja i moja drugarica - ispričala je Suzana gostujući na "Pink TV".

Ona je ostala bez oka, a drugarica bez noge

Kako kaže, to je bilo 1993. godine. Tada su ranjene ona i njena drugarica koja je ostala bez noge.

- Isto je bila teže ranjena i nas dve smo bile hitno prebačena za Beograd. Primio nas je vrhunski tim lekara - rekla je Vasić.

Tog dana, te 1993. godine u najveći i stručnjak oftamolog iz Rusije je bio u Srbiji i on je Suzani spasio oko.

- Imala sam tri teške operacije. Kako kažu, milimetar je falilo da ostanem bez drugog oka, milimetar je falilo da mi ne bude ništa, a milimetar je falilo da ostanem na mestu mrtva, tako da, mislim, da je to bila sreća u nesreći - navodi Suzana.

Kaže da je postoperativni period trajao šest meseci, pa nakon toga još godinu dana do momenta dok je mogla da se stavi proteza. Odrasla je sa ocem, i kako i svakom roditelju, ništa od toga mu nije bilo lako.

- Išla sam u školu, nosila sam povez, deca umeju da budu nemilosrdna, nesvesna težine svojih reči. Mnogo me je povređivalo, devojčica sam... - kaže Suzana.

Prijava za izbor za mis sve je promenila

Ali kako kaže, najlakše je povući u sebe i negde biti u mraku i tako provesti život, ali ona to nije htela.

- Kad je to bilo? Kad sam se prijavila na izbor za mis. U drugom krugu su me diskvalifikovali jer sam bila iskrena i napisala sam da sam izgubila oko u ratu, a morala sam da nastupim i to nije uopšte bilo jednostavno - priseća se Suzana i dodaje:

- Pomislila sam "da li je moguće da ja tako malo vredim", da me tako odbacuju, na tako surov način i onda mi je to bila motivacija da krenem dalje - ispričala je Suzana.