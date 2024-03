MILENA IZ NIŠA JE SKORO U ISTO VREME DOBILA NAJLEPŠE I NAJGORE VESTI Ono što je usledilo pravi je dokaz pobede ŽIVOTA NAD SMRĆU

Sa sinčićem od devet meseci, koga je dojila, i čudnom promenom na dojci, Milena je saznala i da je opet trudna i da zapravo ima rak! Strah za život i decu morala je da ostavi po strani i da odmah krene u borbu sa agresivnim karcinomom. Trudna prima hemioterapije i uspeva da rodi živu i zdravu ćerkicu Mitru. Iako nastavlja borbu za život, jer tek je na pola puta do operacije, Milena je srećna i blagoslovena što uživa sa svoje dve bebe!

Logoped Milena Jovanović (33) iz Niša problema nije imala dok krajem minulog oktobra nije primetila promenu na desnoj dojci.

Milena sa suprugom i sinom u sedmom mesecu trudnoće, nakon prve hemioterapije foto: Privatna Arhiva

- Sin je imao devet meseci, dojila sam ga kad sam napipala tu promenu baš neobičnog oblika. U međuvremenu, saznajem da sam opet u drugom stanju. Odlazim privatno kod lekara, govore mi da je to od dojenja, da je mastitis (upala dojke usled začepljenja mlečnog kanala, prim. nov.), da će to da povuče, samo da prestanem da dojim. Svakako sam i sama prestala dojenje zbog trudnoće. Odlazim privatno kod prof. dr Dragane Bogdanović Stojanović u Novi Sad, gde mi radi kor biopsiju. Rezultat stiže 5. decembra - invazivni karcinom, jedan od težih oblika. Već sam bila u šestom mesecu trudnoće - priča za Kurir Milena i nastavlja:

- Mešali su mi se mnogi osećaji, a dominirao je strah za bebu - da je neću roditi, za sina koji je imao samo 11 meseci - da će ostati bez majke. Ali znala sam da nemam vremena za samosažaljenje, kukanje zašto se to baš meni desilo. Morala sam brzo da se saberem da bih što pre počela lečenje. Odlazim u Klinički centar Niš kod dr Ane Cvetanović, koja se maksimalno zalagala da lečenje krene što pre. Konzilijum je bio krajem decembra, sutradan analize, koje su pokazale da sam odmah mogla na hemioterapiju.

MOLITVA I LEKARI Mnogo je teško, ponavlja Milena, ali ističe i da ima veru u Boga i u lekare. - Neizmerno sam zahvalna svima, počev od dr Ane Cvetanović, koja je svetlo u ovom mraku. Tu su i sestre sa onkologije, koje su vredne svakog pomena i divljenja, vetar u leđa i neizmerna podrška. Nisam mogla da putujem jer sam bila trudna, ali išla sam u manastir Svete Petke u okolini Niša, u Sabornu crkvu u Nišu, gde sam imala veliku podršku oca Nenada. I molitva me održava, vraća mi veru - kaže Milena.

Već je bila ušla u sedmi mesec i, kako su joj lekari rekli, sigurnu zonu, početak trećeg trimestra, koji je bio bezbedan i za bebu i za primanje hemioterapije.

Izlazak iz porodilišta foto: Privatna Arhiva

- Mučno je, i fizički i psihički. Prošla sam tri ciklusa hemioterapije iz prvog, tzv. AC protokola. Nakon 33. nedelje trudnoće nisam mogla više da primam hemioterapiju, nije bilo bezbedno. Opali su mi kosa, trepavice, obrve, bila sam malaksala. Trudnoća je teška sama po sebi, a na to još i hemioterapija. Užas. Porođena sam u 36. nedelji, planiranim carskim rezom, dr Aleksandra Petrić mi je pomogla da sve to prihvatim na lakši način. Sve je prošlo u najboljem redu, rodila se zdrava Mitra, i to baš 29. februara. Evo, spava u sobi dok razgovaramo. Imala je manju porođajnu težinu, što je i očekivano zbog nuspojava hemioterapije, a i rođena je malo ranije - govori Milena.

Doc. dr Ana Cvetanović PROMENA SE SMANJILA SE ZA VIŠE OD 50 ODSTO Doc. dr Ana Cvetanović, rukovodilac Klinike za onkologiju UKC Niš, kaže za Kurir da joj se Milena javila u šestom mesecu trudnoće, te je potom dokazano da ima jedan od agresivnijih podtipova karcinoma dojke, koji zahteva hitno lečenje. - Mileni sam najpre organizovala magnetnu rezonancu čitavog tela, koja je jedino dozvoljena u trudnoći, da budemo sigurni da se bolest nije proširila. Sazvala sam multidisciplinarni konzilijum, kome su prisustvovali i ginekolozi. Budući da ovaj tip karcinoma zahteva preoperativnu terapiju, odlučeno je da se započne s hemioterapijama - navodi dr Cvetanović za Kurir i dodaje da čitavo lečenje vodi sa svojim sjajnim timom lekara i sestara. Dobro je podnela tri ciklusa, poslednji u 33. nedelji trudnoće, promena se smanjila se za više od 50 odsto. foto: Privatna arhiva - Kako hemioterapiju nije moguće ordinirati posle 34. nedelje trudnoće, tu smo stali. Ulaskom u deveti mesec, u dogovoru s kolegama sa GAK UKC Niš, porođena je, rodila je zdravu i lepu devojčicu Mitru, sve je proteklo dobro. Uskoro nastavljamo lečenje, čeka je još tri-četiri meseca terapije i nakon toga hirurška intervencija - ističe dr Cvetanović i dodaje: - Važno je skrenuti pažnju da promene na dojkama u trudnoći mogu biti i maligne, te da svaka zahteva detaljno sagledavanje i dijagnostiku. Takođe, karcinom dojke moguće je lečiti i u trudnoći, nakon prvog trimestra, samo nije dozvoljena upotreba biološke i imunoterapije, već isključivo hemioterapije. Doktorka ističe i da je Milena predivna i jako hrabra žena: - Sve što smo se dogovarale uvek je poštovala, rešena da prođe kroz sve ovo i uživa sa svojom decom. Jako je bitan odnos lekara i pacijenta, poverenje mora da postoji. Bravo za divnu Milenu!

Iako se tumor prepolovio, tek je na pola puta lečenja.

- Tumor se smanjio za 50 odsto, a ispred mene je dug put borbe. Sada treba da primim četvrtu dozu hemioterapije, nakon čega nastavljam s nekom drugom terapijom i potom se nadam operaciji. Važno mi je što sam vam ovo ispričala, da ohrabrimo svakoga ko oseti da mu intuicija govori kako nešto ne valja da ide lekarima, traži pomoć - kaže ova neverovatna žena i naglašava:

- Lakše dišem, dane provodim s decom. Osećam se blagoslovena uz njih i uz celu moju porodicu, koja mi je velika podrška. Blagovremeno sam reagovala. Rak jeste veliki teret. Ali smatram da nije smrtna presuda. Zahvalna sam na prilici da se borim za život. Znam da ovo mora imati dobar ishod. Verujem u to!

Jelena S. Spasić

