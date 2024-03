TANJA MIŠĆEVIĆ O INICIJATIVI "EUPRAVO ZATO": Vidim značaj platforme - modernog, zanimljivog i informativnog načina komuniciranja

U društvu visokih zvanica, diplomatskog kora, predstavnika partnerskih organizacija, akademske i biznis zajednice, u četvrtak, 14. marta, je predstavljen portal EUpravo zato!

Ova platforma pružaće relevantan sadržaj i komunicirati inicijative i investicije Evropske unije i njihov uticaj na život građana i napredak Srbije i Zapadnog Balkana, kao i benefite koje EU može da ima od naše zemlje i regiona.

Događaju su pristvovali Ana Brnabić, predsednica Vlade RS, Tanja Miščević, ministarka za evrointegracije, NJ. E. Emanuele Žiofre, ambasador kao i šef Delegacije EU i NJ. E. Kristofer Hil, ambasador SAD u Srbiji.

Putem video poruke obratili su se i Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje i susedstvo i Džejms O’Brajan, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja.

Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, učestvovala je u EUpravo zato panel diskusiji na svečanosti povodom pokretanja projekta značajnog za saradnju Srbije i Evropske unije.

Ministarka Miščević ističe da će akcenat platforme EUpravo zato biti na informisanosti stanovništva, popularizovanju EU projekata i aktivnosti u Srbiji.

- Ono na šta smo danas koncentrisani jeste reformska agenda. A to je taj vrlo jasan spisak aktivnosti koje treba da uredimo kako bi sredstva iz novog finansijskog instrumenta 2 plus 4 milijarde zapravo bila dostupna nama ovde u Srbiji. Nije to jednostavan posao. Moramo u naredne 4 godine za negde oko 80 do 100 različitih koraka u 4 velike oblasti. A to je poboljšanje uslova poslovanja, digitalna zelena tranzicija, ljudski resursi i naravno vladavina prava. Imala sam tu mogućnost, čast da zapravo usmeravam u kom bi pravcu ova platforma trebalo da ide u smislu komunikacije i da skromno ukažem šta su to još elementi na koje platforma treba da obrati pažnju. Zašto? Pa zato što vidim značaj jedne ovakve platforme, jednog ovakvog modernog, zanimljivog, informativnog načina komuniciranja koji je, rekla bih, pre svega namenjen mlađima, a oni su nama zaista jedna od ključnih grupa sa kojima moramo dalje razgovarati. A ova platforma će za njih zaista biti i prijemčiva i interesantna, rekla je Tanja Mišćević.