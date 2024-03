ŠTA KADA POLICIJA ODUZME AUTO ZBOG PREKRŠAJA: 2 su varijante, a u ovoj gubite vozilo! Procedura vraćanja i do godinu dana

Vozači u Srbiji uveliko strepe otkako su na snagu stupila nova pravila prema kojima saobraćajna policija, u određenim situacijama, može privremeno da oduzme automobil. Novi Pravilnik o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja stupio je na snagu krajem februara, ali vozila se prema njemu ne oduzimaju tek tako.

Policija može da oduzme privremeno vozilo samo onim vozačima koji su "uhvaćeni" u teškom prekršaju, a da su pritom u prethodne dve godine bili osuđeni za najmanje dva, takođe teška prekršaja.

Dakle, ukoliko u prethodnih 24 meseca niste bili osuđivani za, primera radi vožnju sa preko 1,2 promila alkohola u krvi, uz ogromno prekoračenja brzine u naselju ili zoni škola ili za neki drugi prekršaj, kojim direktno ugrožavate druge u saobraćaju... Nemate razlog za brigu.

Šta se dešava sa oduzetim vozilima

Međutim, ono što mnoge zanima, a nije opšte poznato, je šta se dešava sa vozilima koja MUP oduzme.

Kako stručnjaci objašnjavaju, procedura ide tako što policajac podrobno snimi vozilo odmah nakon oduzimanja vozila, kako bi kasnije postojala garancija da nije bilo dodatnih oštećenja i da se vozilo vraća u istom stanju u kom je oduzeto.

Potom policija protiv vozača podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a zanimljivo je da sud već na prvom ročištu može da vrati vozilu vlasniku.

Dakle, od trenutka oduzimanja, auto je dalje u "u rukama" suda. I najverovatnije je da će sudija doneti odluku da se vlasniku vrati vozilo tek po okončanju postupka, što može da traje nekoliko meseci, ali i do godinu dana.

Sud takođe može da donese presudu da se vlasniku trajno oduzme vozilo kao predmet izvršenja dela, ali ovo se do sada nije desilo. Do toga bi moglo doći u slučaju da vozač ne priznaje prekršaj koji je načinio i protivi se merama za bezbednost u saobraćaju.

Kada policija može da oduzme vozilo

Takozvanih 18 saobraćajnih "grehova" zbog kojih možete ostati privremeno bez svog četvorotočkaša, ako ste već dva puta pravosnažno osuđeni zbog nekog od njih, su ovi:

1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila

2. Odbijanje alkotestiranja ili testiranja na drogu

3. Prekoračenje brzine za više od 80 km/h van naselja

4. Prekoračenje brzine za više od 70 km/h u naselju

5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni „30“

6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobraćaja

7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača

8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.)

9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta

10. Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije

11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije

12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom

13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena

14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja

15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu

16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu

17. Preticanje kolone pod pratnjom

18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Kada se vraća vozilo?

Ako vozač na prvom ročištu prizna krivicu, vozilo mu se odmah vraća. Ako na presudu uloži žalbu i proces se oduži, bez automobila može biti i godinama.

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan kaže da o trajnom oduzimanju vozila odlučuje sud, pre svega zato što sud u sudskom postupku odlučuje o tome da li je to opasno sredstvo, da li je tim vozilom izvršeno još neki prekršaj i na osnovu toga će se odlučivati od strane suda.

"Sigurno da nekome to neće biti prijatno, sigurno će neko pokušati da se žali, sigurno da će u primeni doći do određenih problema koje ne možemo u ovom trenutku da predvidimo. Ovo je jedan od načina finog podešavanja zakona i mislim da u budućnosti ovakva podešavanja treba raditi sve do onog trenutka dok ne prihvatimo bezbedan način ponašanja odnosno dok drastično ne budemo smanjili broj poginulih", rekao je Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Mera se, kažu u policiji, neće primenjivati ukoliko je proces pred sudom u toku, već samo na one vozače kojima je presude izrečene. A takvih je, prema procenama, trenutno oko 10 hiljada.

